Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ «ενίσχυσε τις δυνάμεις του σε όλα τα μέτωπα (…) και αύξησε το επίπεδο προετοιμασίας» λόγω του «πολλαπλασιασμού των προειδοποιήσεων» και της «ευαίσθητης χρονικής περιόδου» που διανύει.

«Ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι αυξημένος», πρόσθεσε, χωρίς άλλες διευκρινίσεις, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ένοπλες δυνάμεις, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Δύο εβδομάδες πριν από αυτές τις εκλογές, που θεωρούνται αμφίρροπες, πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι επικαλούνται πιθανούς κινδύνους ασφαλείας.

Ο στρατός «είναι σε κατάσταση συναγερμού και έτοιμος να ξεκινήσει επιθετικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον οποιασδήποτε οντότητας θα επιχειρούσε να πλήξει τους Ισραηλινούς πολίτες», πρόσθεσε ο Ζαμίρ.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς έκανε λόγο για πιθανή επίθεση από το Ιράν, σε μια προειδοποίησή του προς τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ: «Αν η Χεζμπολάχ ενωθεί με το Ιράν σε μια επίθεση εναντίον του Ισραήλ, θα υποστεί βαρύ πλήγμα» ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Στον Λίβανο, οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ έχουν περιοριστεί μετά την υπογραφή της κατάπαυσης του πυρός τον Ιούνιο, όμως ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει σποραδικά τα πλήγματά του και εξακολουθεί να ελέγχει μια ζώνη στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο Κατς επανέλαβε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποσυρθούν από αυτόν τον τομέα.

Στη Γάζα, έναν χρόνο μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, ο ισραηλινός στρατός, που ελέγχει περισσότερο από το 60% του εδάφους του κατεστραμμένου θύλακα, συνεχίζει τα πλήγματα, λέγοντας ότι στόχος του είναι οι μαχητές της Χαμάς.