Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι έπληξε δύο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Λίβανο που φέρεται να περιείχαν όπλα της οργάνωσης Χεζμπολάχ, κατά παράβαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν ακριβές πλήγμα στο έδαφος του Λιβάνου σε δύο στρατιωτικές εγκαταστάσεις που περιείχαν όπλα της Χεζμπολάχ, οι οποίες παραβίαζαν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε ο IDF σε ανάρτησή του στο Χ.

⭕️ The IAF conducted a precise strike in Lebanese territory on two military sites that contained Hezbollah weapons, which were in violation of the ceasefire agreement.

The IDF continues to operate to remove any threat to the State of Israel and will prevent any attempt by the… pic.twitter.com/RjOwE0FMaT

— Israel Defense Forces (@IDF) February 6, 2025

