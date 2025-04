Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε νέα χερσαία επίθεση χθες Παρασκευή στην πόλη της Γάζας, κλιμακώνοντας τις επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον τριάντα νεκρούς.

Οι επιχειρήσεις αυτές δημιουργούν κατάσταση «εξαιρετικά επικίνδυνη» για τους ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποίησε η Χαμάς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει από την πλευρά του πως θα εντείνει τη στρατιωτική πίεση ώστε να εξασφαλιστεί κατ’ αυτόν η απελευθέρωση των ισραηλινών κρατούμενων στον θύλακα.

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν τα πλήγματά τους στη Συρία και στον Λίβανο, ανακοινώνοντας ότι σκότωσαν δυο μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε αεροπορική επιδρομή στη Σαΐντα, πόλη του νοτίου Λιβάνου.

Χθες ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν χερσαίες επιχειρήσεις στη Σουτζάια, συνοικία της πόλης της Γάζας, με σκοπό να «επεκτείνουν τη ζώνη ασφαλείας», σύμφωνα με το επιτελείο, που αναφερόταν σε «ουδέτερες» ζώνες στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, ως τα σύνορα με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο.

Οι μονάδες που αναπτύχθηκαν «εξάλειψαν πολλούς τρομοκράτες και κατέστρεψαν υποδομές» της Χαμάς, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις, που διαβεβαίωσαν ότι οι στρατιώτες «επέτρεψαν την εσπευσμένη απομάκρυνση αμάχων από τη ζών μάχης».

Στη Σουτζάια όμως η Ελένα Χέλες ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν είναι σε θέση να βγει από το σπίτι όπου βρίσκεται, όπως και πολλοί άλλοι κάτοικοι.

«Είμαστε παγιδευμένοι μαζί με την οικογένειά μου στο σπίτι της αδελφής μου. Ο στρατός κατοχής είναι πολύ κοντά μας. Οβίδες και πύραυλοι πέφτουν πάνω σε σπίτια και σκηνές (εκτοπισμένων). Μας απειλεί ο θάνατος από παντού», ανέφερε.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, τουλάχιστον 30 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από χθες νωρίς το πρωί. Πηγή του AFP σε νοσοκομείο έκανε λόγο για 25 νεκρούς στον βομβαρδισμό σπιτιού στη Χαν Γιούνις.

This video needs to be the front page of every news station in the world.

Bodies are flying in the air in Gaza. This is not a war. This is a genocide. pic.twitter.com/kBTPERGfR0

— Mohamad Safa (@mhdksafa) April 4, 2025