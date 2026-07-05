Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι σκότωσε «οπλισμένο» μαχητή στο τμήμα του νοτίου Λιβάνου υπό την κατοχή του, όπου εμπλέκεται σε εχθροπραξίες με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

«Στρατιώτες εντόπισαν οπλισμένο τρομοκράτη που επιχειρούσε εντός της ζώνης ασφαλείας, στον τομέα του Ματζντάλ Ζουν», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοινωθέν τους, προσθέτοντας πως «άνοιξαν πυρ» και «εξάλειψαν» τον άνδρα.

Δεν διευκρίνισαν αν ανήκε στο σιιτικό κίνημα.

Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, ισραηλινό ελικόπτερο διεξήγαγε «εκκαθαριστική επιχείρηση στην περιοχή» του Ματζντάλ Ζουν και «εκτόξευσε πέντε πυραύλους» εναντίον του χωριού.

Το πρακτορείο δεν έκανε λόγο για θύματα αμέσως. Ωστόσο, μετέδωσε πως άλλο ισραηλινό πλήγμα, στο χωριό Μανσούρι, τραυμάτισε έναν άνθρωπο.

Αναφέρθηκε ακόμη σε πυρά του ισραηλινού πυροβολικού σε άλλους τομείς της περιοχής.

Η Χεζμπολάχ κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, όταν επιτέθηκε στο Ισραήλ για να «εκδικηθεί» τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στους πρώτους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ ανταπέδωσε εξαπολύοντας ευρείας κλίμακας εκστρατεία βομβαρδισμών και χερσαία εισβολή για πάνω από τρεις μήνες.

Το «μνημόνιο κατανόησης» που υπέγραψαν οι ΗΠΑ και το Ιράν τη 17η Ιουνίου οδήγησε στην εφαρμογή επισφαλούς κατάπαυσης του πυρός και στον Λίβανο, από την 21η Ιουνίου, πριν από την υπογραφή την 26η Ιουνίου στην Ουάσιγκτον συμφωνίας-πλαισίου των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ ενόψει «διαρκούς ειρήνης» — την οποία απορρίπτει η Χεζμπολάχ.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ εννοεί να διατηρήσει τα στρατεύματά του στον Λίβανο, ως και δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα των δυο κρατών, και συνεχίζει εξαπολύει –πιο σποραδικά πάντως– αεροπορικούς βομβαρδισμούς.