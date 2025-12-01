Η ισραηλινή υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος, Ιντίτ Σίλμαν, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να αναγκαστεί να παρέμβει και πιθανώς να επιβάλει κυρώσεις σε ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς εάν ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ δεν δώσει χάρη στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μιλώντας στο i24 News, η Σίλμαν υποστήριξε ότι ο Τραμπ «ήταν απολύτως σαφής» στη θέση του, αναφερόμενη σε επιστολή του Αμερικανού προέδρου όπου εκφράζει την άποψη ότι ο Χέρτσογκ πρέπει να προχωρήσει σε προεδρική χάρη.

«Τώρα ο πρόεδρος Χέρτσογκ πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πάρει μια απόφαση για το καλό της ασφάλειας του Ισραήλ», δήλωσε. «Και αν δεν ξέρει πώς να ενεργήσει προς όφελος της χώρας και της ενότητας του έθνους, τότε ναι, ο πρόεδρος Τραμπ ίσως αναγκαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα», πρόσθεσε, υπονοώντας ότι αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν «κυρώσεις και άλλα βήματα» κατά υψηλόβαθμων δικαστικών λειτουργών.

Το σχόλιό της έρχεται μία ημέρα μετά την επίσημη αίτηση χάριτος που υπέβαλε ο Νετανιάχου στον Χέρτσογκ, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η πολύχρονη και χωρίς προηγούμενο δίκη του για διαφθορά.

Πηγή: Times Of Israel