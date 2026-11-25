Το κόμμα των Δημοκρατών (κεντροαριστερά) ανακοίνωσε χθες Τρίτη (24/11) πως ανέστειλε τις συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης συμμαχίας με το Γιασάρ, το κόμμα του κεντρώου Γκάντι Άιζενκοτ, στον οποίο έχει ανατεθεί η εντολή για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ.

Ούτε ο κ. Άιζενκοτ, ούτε ο απερχόμενος πρωθυπουργός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξασφάλισαν την περιπόθητη καθαρή πλειοψηφία στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου μήνα.

Τις τελευταίες ημέρες, το Γιασάρ και το Λικούντ του κ. Νετανιάχου διεξήγαγαν τρεις γύρους συνομιλιών για να εξεταστεί ο σχηματισμός κυβέρνησης «ενότητας», αλλά δεν φάνηκε να σημειώθηκε καμιά ουσιαστική πρόοδος.

Με φόντο «την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας με τον Νετανιάχου και «το παράλληλο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για να σχηματιστεί κυβέρνηση αλλαγής, το κόμμα των Δημοκρατών ανακοινώνει πως αναστέλλει τις συνομιλίες με το κόμμα Γιασάρ», ανακοίνωσε η παράταξη μέσω X χθες βράδυ.

על רקע ההתקדמות במגעים להקמת ממשלת אחדות עם נתניהו, ההסכמות עם הליכוד על הקמת ועדת הסכמות בנושא ההפיכה המשטרית, ובמקביל לקיפאון במשא ומתן להקמת ממשלת שינוי – מפלגת הדמוקרטים מודיעה על הפסקת השיחות עם מפלגת ישר. — הדמוקרטים (@DemocratsIL) November 24, 2026

Το κόμμα αυτό, επικεφαλής του οποίου είναι ο άλλοτε ανώτερος αξιωματικός του στρατού Γιαΐρ Γκολάν, πίεζε τον Γκάντι Άιζενκοτ να σχηματίσει συμμαχία με τα δυο αραβικά κόμματα που εξασφάλισαν αριθμό εδρών άνευ προηγουμένου στις πρόσφατες εκλογές, προκειμένου να εκδιωχθεί από την εξουσία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ωστόσο έτερος εταίρος της συμμαχίας κατά του απερχόμενου πρωθυπουργού, το Ισραέλ Μπεϊτένου του Αβίγκντορ Λίμπερμαν, διατρανώνει την αντίθεσή του στον σχηματισμό κυβέρνησης με υποστήριξη των αραβικών κομμάτων.

Ο κ. Άιζενκοτ και ο κ. Λίμπερμαν συναντήθηκαν χθες Τρίτη το βράδυ και «συμφώνησαν να υπογράψουν συμφωνία» για τον σχηματισμό «συμμαχίας», ανέφερε το κόμμα του πρώτου, το Γιασάρ, σε ανακοίνωσή του.

Το Λικούντ αντιμετώπισε με ικανοποίηση και ειρωνεία τις εντάσεις στη συμμαχία εναντίον του απερχόμενου πρωθυπουργού Νετανιάχου. «Διαλύονται», σχολίασε μέσω Telegram το κόμμα της δεξιάς, αναφερόμενο στην απόφαση των Δημοκρατών να αποσυρθούν.

Ο κ. Άιζενκοτ έλαβε την 8η Νοεμβρίου από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης εντός προθεσμίας 28 ημερών, με πιθανή παράταση 14 ημερών.