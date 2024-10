Διοικητή των δυνάμεων της Χεζμπολάχ συνέλαβε ο στρατός του Ισραήλ, συγκεκριμένα η Ταξιαρχία Γκολάνι στην Άιτα ας-Σαμπ στον νότιο Λίβανο πριν από δύο εβδομάδες, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των IDF.

Όπως υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός, οι στρατιώτες της Ταξιαρχίας Γκολάνι, με καθοδήγηση από τις υπηρεσίες πληροφοριών, εντόπισαν μια καταπακτή τούνελ ενός κέντρου ελέγχου της Χεζμπολάχ στη συγκεκριμένη περιοχή όπου κρύβονταν αρκετοί μαχητές.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο διοικητής των δυνάμεων της Χεζμπολάχ στην Άιτα ας-Σαμπ, ο οποίος ονομάζεται Χασάν Ακίλ Τζαουάντ.

Οι μαχητές παραδόθηκαν στα ισραηλινά στρατεύματα, συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν από τους υπεύθυνους ανακρίσεων στο πεδίο, μέλη της Μονάδας 504 της Διεύθυνσης Πληροφοριών του ισραηλινού στρατού.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με την παράδοση των μαχητών της Χεζμπολάχ στους Ισραηλινούς στρατιώτες.

According to the military, Golani troops, with prior intelligence, located a tunnel shaft in a Hezbollah command center in… pic.twitter.com/NCjzpiGVjV

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 29, 2024

