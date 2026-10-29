Ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου διατήρησε το προβάδισμά του στις βουλευτικές εκλογές της Τρίτης στο Ισραήλ, συγκεντρώνοντας 53 έδρες στη νέα Κνεσέτ έναντι 48 εδρών του συνασπισμού της αντιπολίτευσης.

Τα επίσημα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, έπειτα από την ολοκλήρωση της καταμέτρησης όλων των ψήφων —συμπεριλαμβανομένου του συστήματος διπλών φακέλων—, επιβεβαιώνουν ωστόσο ότι καμία πλευρά δεν επιτυγχάνει την κρίσιμη πλειοψηφία των 61 εδρών, στο 120μελές Κοινοβούλιο.

Σε ρυθμιστικό παράγοντα αναδεικνύονται τα αραβικά κόμματα, τα οποία κατέγραψαν ιστορική εκλογική επίδοση κερδίζοντας συνολικά 19 έδρες.

Η ακτινογραφία των εδρών στη νέα Κνεσέτ

Το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου αναδείχθηκε εκ νέου πρώτη δύναμη, καταλαμβάνοντας 27 έδρες και διαψεύδοντας τις περισσότερες προεκλογικές τηλεοπτικές δημοσκοπήσεις που προέβλεπαν χαμηλότερη επίδοση. Εντός του κυβερνητικού μπλοκ, η Ενωμένη Τορά του Ιουδαϊσμού και το Οτζμά Γεχουντίτ εξασφάλισαν από επτά έδρες, ενώ ο Θρησκευτικός Σιωνισμός και το Σας περιορίστηκαν σε έξι έδρες έκαστο, διαμορφώνοντας το συνολικό άθροισμα του συνασπισμού στις 53 έδρες.

Στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης, το οποίο αθροίζει 48 έδρες, πρώτο κόμμα αναδείχθηκε το Γιασάρ του Γκάντι Αϊζενκοτ με 21 έδρες. Ακολουθεί το Μπιγιάχαντ του πρώην Πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ με 12 έδρες, οι Δημοκράτες του Γιαΐρ Γκολάν με οκτώ έδρες και το Ισραέλ Μπεϊτένου του Αβίγκντορ Λίμπερμαν με επτά.

Στον αραβικό χώρο, η Κοινή Λίστα απέσπασε 11 έδρες και το Ραάμ οκτώ έδρες. Αντίθετα, εκτός Κοινοβουλίου έμειναν τα μικρότερα δεξιά σχήματα «Λαός του Ισραήλ» του Οφέρ Βίντερ και «Έφεδροι – Οικονομία» του Γιοάζ Χέντελ, καθώς δεν κατόρθωσαν να υπερβούν το εκλογικό όριο του 3,25%.

Σενάρια διακυβέρνησης, κόκκινες γραμμές και το φάσμα νέων καλπών

Η αδυναμία συγκρότησης αυτοδύναμης πλειοψηφίας επαναφέρει στο προσκήνιο τα σενάρια είτε σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας, είτε συγκρότησης κυβέρνησης μειοψηφίας, είτε άμεσης προσφυγής σε νέες εκλογές. Ο Γκάντι Αϊζενκοτ έχει ήδη αποκλείσει τη συμμετοχή του σε κυβερνητικό σχήμα υπό τον Νετανιάχου —ακόμη και υπό καθεστώς κυλιόμενης πρωθυπουργίας—, προτείνοντας παράλληλα να αναδειχθεί ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης ως κοινός υποψήφιος πρωθυπουργός.

Την ίδια στιγμή, οι διαφωνίες στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης ως προς τη στάση απέναντι στα αραβικά κόμματα παραμένουν αγεφύρωτες. Ενώ ο Γιαΐρ Γκολάν τάσσεται υπέρ της συνεργασίας μαζί τους για την ανατροπή του Νετανιάχου, ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να συμπράξει ούτε με τον σημερινό πρωθυπουργό ούτε με τα αραβικά κόμματα, δηλώνοντας διατεθειμένος να συζητήσει μόνο μια αμιγώς σιωνιστική συμμαχία που θα συμπεριλαμβάνει το Λικούντ χωρίς τον Νετανιάχου.

Ταυτόχρονα, τα περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι, ιδίως μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023, τα αραβικά κόμματα δεν αποτελούν αποδεκτούς εταίρους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ισαάκ Χέρτσογκ, ενόψει των διερευνητικών επαφών που προβλέπει ο νόμος, απηύθυνε έκκληση στους πολιτικούς αρχηγούς να προσέλθουν στις διαβουλεύσεις με πνεύμα συναίνεσης, προειδοποιώντας για την ανάγκη να αποτραπεί μια νέα εκλογική αναμέτρηση.

Στο μικροσκόπιο της Σιν Μπετ οι καταγγελίες περί ξένης χρηματοδότησης

Η επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων επισκιάζεται από τη διενέργεια έρευνας της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, έπειτα από εντολή του Προέδρου της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστή Νόαμ Σόλμπεργκ, προς τον επικεφαλής της υπηρεσίας, Νταβίντ Ζίνι. Η έρευνα εστιάζει σε καταγγελίες για ροή χρηματοδότησης από το Κατάρ και την Τουρκία με στόχο την κινητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των Αράβων ψηφοφόρων, αν και η Επιτροπή διευκρίνισε ότι η ακεραιότητα της ψηφοφορίας στις κάλπες διαφυλάχθηκε πλήρως.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες πολιτικές αναταράξεις. Το Λικούντ κάλεσε όλα τα σιωνιστικά κόμματα να αποκλείσουν οποιαδήποτε επαφή με το Ραάμ και την Κοινή Λίστα, καταγγέλλοντας παράλληλα απόπειρες νοθείας και χειραγώγησης. Στον αντίποδα, οι ηγέτες της αντιπολίτευσης ζήτησαν επίσης πλήρη διαλεύκανση των καταγγελιών περί επιρροής του Κατάρ, με τον Αϊζενκοτ να εφιστά την προσοχή ώστε η υπόθεση να μην αξιοποιηθεί πολιτικά για να μετατεθεί η ορκωμοσία της 26ης Κνεσέτ.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ραάμ, Μανσούρ Αμπάς, καλωσόρισε τη διεξαγωγή της έρευνας, αρνούμενος κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του κόμματός του.