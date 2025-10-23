Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σάλος ξέσπασε μετά τις δηλώσεις του ισραηλινού υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, για τη Σαουδική Αραβία, με τον ίδιο να αναγκάζεται λίγο μετά να ζητήσει «συγγνώμη» για τα λεγόμενά του.

«Οι δηλώσεις μου ήταν ατυχείς και λυπάμαι για όποια προσβολή μπορεί να προκάλεσαν», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, μετά τις έντονες αντιδράσεις για τις ρατσιστικά φορτισμένες συμβουλές του προς τους Σαουδάραβες, να συνεχίσουν «να καβαλάνε καμήλες» αντί να απαιτούν την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, ως προϋπόθεση για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ.

Ο Σμότριχ, γνωστός για τις ακροδεξιές και προκλητικές του τοποθετήσεις, αναφέρθηκε επίσης στην πιθανή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, λέγοντας ότι «αν η Σαουδική Αραβία ζητήσει εξομάλυνση με αντάλλαγμα ένα παλαιστινιακό κράτος, τότε όχι ευχαριστώ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ειρωνικά: «Συνεχίστε να καβαλάτε καμήλες στη σαουδαραβική έρημο και εμείς θα προχωράμε, με την οικονομία, την κοινωνία και το κράτος μας να ανθίζουν».

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες: ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λάπιντ, έγραψε στα αραβικά ότι «ο Σμότριχ δεν εκπροσωπεί το κράτος του Ισραήλ» και ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον υπουργό. Ο πρώην υπουργός Άμυνας, Μπένι Γκαντς, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Σμότριχ «ένδειξη άγνοιας και αδυναμίας να συνειδητοποιήσει τις ευθύνες του».

Ο Σμότριχ, ο οποίος κατοικεί στη Δυτική Όχθη και υποστηρίζει εδώ και χρόνια την προσάρτησή της, έχει επανειλημμένα προκαλέσει με ρητορική που συγκρούεται με την επίσημη πολιτική της κυβέρνησης.

Οι διαπραγματεύσεις για εξομάλυνση με τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες ξεκίνησαν υπό τη σκέπη των Συμφωνιών του Αβραάμ το 2020 με την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν παγώσει μετά την επιθετική ενέργεια της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023. Το Ριάντ θέτει ως βασικό όρο για κάθε συμφωνία την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ