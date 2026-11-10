Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ορκίστηκε την Τρίτη (10/11), χωρίς να έχει συγκροτηθεί νέα κυβέρνηση, καθώς οι εκλογές στέρησαν από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία, χωρίς ωστόσο να προσφέρουν στους βασικούς αντιπάλους του μια σαφή διέξοδο προς την εξουσία.

Ανοίγοντας την εναρκτήρια συνεδρίαση του νέου κοινοβουλίου, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ κάλεσε διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις να προβούν σε συμβιβασμούς προκειμένου να σχηματίσουν μια νέα κυβέρνηση στο Ισραήλ.

«Τείνετε χείρα συμβιβασμού, ακόμη και προς τους αντιπάλους σας…Αντικρίστε ο ένας τον άλλον με γενναιοψυχία. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει εδώ, η οποία απαιτεί την ικανότητα και την εμπειρία που διαθέτουν όλα τα μέρη αυτού του Σώματος», δήλωσε ο Χέρτζογκ, αφού χτύπησε το σφυρί τρεις φορές για να ξεκινήσει η ορκωμοσία της 26ης Κνεσέτ.

Τα 120 μέλη της Κνεσέτ, ορκίστηκαν εν μέσω της αβεβαιότητας σχετικά με τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης και το πολιτικό μέλλον του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Προεδρεύοντας της τελετής ορκωμοσίας, ο Χέρτζογκ δήλωσε προς τους βουλευτές: «Πρέπει να κάνετε τα πάντα για να αποφύγετε την επανάληψη των εκλογών».

Κατά την ορκωμοσία, ο ακροδεξιός απερχόμενος υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ εξαπέλυσε υβριστικό ξέσπασμα κατά του βουλευτή και επικεφαλής του κύριου αραβικού σχηματισμού Ενοποιημένη Λίστα, Γιούσεφ Τζαμπαρίν, κατηγορώντας τον ότι υποστηρίζει την Χαμάς.

Λίγη ώρα πριν από την εναρκτήρια συνεδρίαση του κοινοβουλίου του Ισραήλ, ο Γκάντι Άιζενκοτ ανέλαβε τη δέσμευση να σχηματίσει τη νέα κυβέρνηση του Ισραήλ «το συντομότερο δυνατόν» για να διαδεχθεί την απερχόμενη κυβέρνηση του πολιτικού του αντιπάλου Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεσμεύομαι να σχηματίσω κυβέρνηση εθνικής ανάγκης το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο βετεράνος στρατηγός του ισραηλινού στρατού κατά την άφιξή του στην Κνεσέτ όπου θα πραγματοποιούνταν η τελετή της ορκωμοσίας των βουλευτών οι οποίοι εξελέγησαν στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Η υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ ισραηλινή αντιπολίτευση βρίσκεται σε θέση ισχύος και έχει στην ατζέντα της πολλά ευαίσθητα θέματα, με πρώτο τη συγκρότηση επιτροπής που θα ερευνήσει τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και τυχόν παραλείψεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου διαθέτει 53 έδρες στην 120μελή Κνεσέτ, αλλά μετά τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών οι επτά βουλευτές του κόμματος Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τοράχ (JUT) πήραν αποστάσεις από τον συνασπισμό του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Ο Άιζενκοτ και οι σύμμαχοί του διαθέτουν 48 έδρες, αλλά μπορεί να υπολογίζει στην κοινοβουλευτική στήριξη των αραβικών πολιτικών παρατάξεων του Ισραήλ που έχουν εξασφαλίσει 19 έδρες στη νέα Κνεσέτ.