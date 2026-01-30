Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Για μήνες, διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, ο ΟΗΕ και ανεξάρτητοι παρατηρητές μιλούσαν για μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα.

Το Ισραήλ απαντούσε με αμφισβητήσεις, κατηγορώντας τη Χαμάς για «στατιστική προπαγάνδα».

Σήμερα, όμως, έρχεται μια δήλωση από το ίδιο το εσωτερικό του ισραηλινού στρατού παραδεχόμενος την αλήθεια.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, με πρώτο το Ynet, μετέδωσαν ότι ανώτατοι αξιωματικοί των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) ενημέρωσαν πως οι εσωτερικές στρατιωτικές εκτιμήσεις συγκλίνουν με τους αριθμούς που εδώ και καιρό δίνει το υπουργείο Υγείας της Γάζας: περίπου 70.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, περίπου 70.000 κάτοικοι της Γάζας σκοτώθηκαν στη διάρκεια του πολέμου», ανέφερε αξιωματικός του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με το Ynet, διευκρινίζοντας μάλιστα ότι στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι αγνοούμενοι. Πρόσθεσε δε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια «διαχωρισμού μεταξύ τρομοκρατών και όσων δεν εμπλέκονταν», παραδοχή που από μόνη της δείχνει πως ακόμη και ο στρατός δεν γνωρίζει ποιοι από τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς ήταν μαχητές και ποιοι άμαχοι.

Η παραδοχή αυτή έρχεται σε πλήρη αντίστιξη με την επίσημη γραμμή του Ισραήλ, το οποίο εδώ και μήνες αμφισβητεί τους αριθμούς που ανακοινώνει το υπουργείο Υγείας της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι ελέγχεται από τη Χαμάς και δεν είναι αξιόπιστο.

Ο ΟΗΕ, αντίθετα, δηλώνει εδώ και καιρό ότι οι παλαιστινιακοί απολογισμοί είναι αξιόπιστοι και τους υιοθετεί στις εκθέσεις του.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δημοσιοποιεί αναλυτικά τα ονόματα και τις ηλικίες των νεκρών που καταγράφει και πλέον ανεβάζει τον συνολικό αριθμό πάνω από τους 71.000. Στον απολογισμό αυτό περιλαμβάνονται και πάνω από 480 άνθρωποι που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις μετά την έναρξη της εκεχειρίας, στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Οι αρχές της Γάζας δεν κάνουν διαχωρισμό ανάμεσα σε αμάχους και μαχητές, επισημαίνουν όμως ότι η πλειονότητα των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι χιλιάδες ακόμη νεκροί παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια των ισοπεδωμένων πόλεων του παλαιστινιακού θύλακα, κάτι που σημαίνει ότι ο πραγματικός απολογισμός μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Όταν ζητήθηκε επίσημο σχόλιο για τα δημοσιεύματα, ο ισραηλινός στρατός απάντησε με μια τυπική διάψευση: «Οι λεπτομέρειες που δημοσιεύθηκαν δεν αντικατοπτρίζουν τα επίσημα στοιχεία» των IDF, προσθέτοντας ότι «οποιαδήποτε δημοσίευση ή έκθεση σχετικά με αυτό το θέμα θα κυκλοφορήσει μέσω επίσημων διαύλων».

Μια διάψευση που ωστόσο δεν αναιρεί το γεγονός ότι τα στοιχεία προήλθαν από εσωτερική στρατιωτική ενημέρωση προς ισραηλινά ΜΜΕ.

Στην άλλη πλευρά της σύγκρουσης, από την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023 σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Επιπλέον, πάνω από 470 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια του πολέμου.

Μια παραδοχή που λέει περισσότερα απ’ όσα θέλει

Όταν ο ίδιος ο στρατός που διεξήγαγε τον πόλεμο φτάνει να υιοθετεί, έστω ανεπίσημα, τους αριθμούς που κατήγγελλαν εδώ και μήνες ο ΟΗΕ και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, τότε η εικόνα γίνεται αναπόφευκτη: αυτό που συνέβη στη Γάζα δεν ήταν απλώς μια «σκληρή στρατιωτική επιχείρηση», αλλά μια μαζική εξόντωση πληθυσμού.

Μπορεί το Ισραήλ να συνεχίζει να παίζει με τις λέξεις, όμως η σημερινή έμμεση παραδοχή των IDF επιβεβαιώνει αυτό που η διεθνής κοινότητα φώναζε από την αρχή: ότι στη Γάζα διαπράχθηκε, στην πράξη, μια γενοκτονία.

Με πληροφορίες από το: Ynet News