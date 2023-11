Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (16/11) ότι «εξουδετέρωσε» τρεις δράστες οι οποίοι άνοιξαν πυρ κοντά σε σημείο ελέγχου μεταξύ της Ιερουσαλήμ και της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με τους Ισραηλινούς διασώστες να κάνουν λόγο για «τέσσερις τραυματίες» εκ των οποίων «ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση».

Δημοσιογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο δήλωσε ότι άκουσε πυρά από αυτόματο όπλο από την περιοχή όπου βρίσκεται το σημείο ελέγχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι Ισραηλινοί διασώστες δήλωσαν ότι «τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες, ανάμεσά τους και ένας άνδρας περίπου 20 ετών που βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση». Δύο άλλοι άνθρωποι είναι ελαφρά τραυματισμένοι. Όλοι οι τραυματίες είναι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Από την πλευρά της η αστυνομία του Ισραήλ επεσήμανε ότι «τρεις τρομοκράτες που έφτασαν με αυτοκίνητο από τη Δυτική Όχθη πυροβόλησαν εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας», προτού «εξουδετερωθούν».

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε κατά την 41η ημέρα του πολέμου, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, που προκάλεσε το θάνατο 1.200 ανθρώπων, όπως έχουν ανακοινώσει οι ισραηλινές αρχές. Σε απάντηση ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει ασταμάτητα τη Λωρίδα της Γάζας. Από τα πλήγματα αυτά έχουν σκοτωθεί 11.500 άνθρωποι, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Στο μεταξύ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη περισσότεροι από 190 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους από την 7η Οκτωβρίου, επεσήμανε το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός έχει αυξήσει τις επιδρομές και τις επιχειρήσεις του εκεί, επισημαίνοντας ότι απαντά σε μια «σημαντική αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων», με «περισσότερες από 550 απόπειρες επιθέσεων από την αρχή του πολέμου».

#Breaking: Terrorist Attack in Jerusalem: Four terrorists opened fire at checkpoint in south of Jerusalem, leaving four people injured, with one in critical condition.

IDF swiftly responded, neutralizing three attackers, while one remains at large. A manhunt is currently… pic.twitter.com/GOOZaKtUvg

— Open Source Intel (@Osint613) November 16, 2023