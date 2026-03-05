Αφού εξασφάλισε αεροπορική υπεροχή, ο ισραηλινός στρατός περνά στην επόμενη φάση του πολέμου κατά του Ιράν, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του το βράδυ της Πέμπτης, 5 Μαρτίου.

«Περνάμε τώρα στην επόμενη φάση της εκστρατείας, κατά την οποία θα εντείνουμε τα πλήγματα κατά των θεμελίων του καθεστώτος και των στρατιωτικών του δυνατοτήτων» ανέφερε ο Ζαμίρ, εξηγώντας ότι μέσα στις πρώτες 24 ώρες της επιχείρησης «Λιοντάρι που βρυχάται», η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «άνοιξε τον δρόμο προς την Τεχεράνη».

«Διαθέτουμε και άλλες αιφνιδιαστικές κινήσεις που δεν προτίθεμαι να αποκαλύψω» συμπλήρωσε ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού.

«Καταστρέψαμε το 80% των συστημάτων αεράμυνας του Ιράν»

Ο αρχηγός του Επιτελείου των IDF ανέφερε ακόμη ότι το Ισραήλ έχει καταστρέψει το 80% των συστημάτων αεράμυνας του Ιράν.

«Μέσα σε 24 ώρες, οι πιλότοι μας άνοιξαν τον δρόμο για την Τεχεράνη» σχολίασε. «Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει πραγματοποιήσει 2.500 επιδρομές και έχει ρίξει πάνω από 6.000 πυρομαχικά», προσθέτει. «Έχουμε εξουδετερώσει και καταστρέψει περισσότερο από το 60% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων» τόνισε ακόμη.

Ο Ζαμίρ δήλωσε επίσης ότι «ο πόλεμος εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο» και ότι ο στρατός «προχωρά τώρα σε μια άλλη φάση της μάχης με το Ιράν».

«Αυτή η επόμενη φάση θα επικεντρωθεί στην υπονόμευση του ιρανικού καθεστώτος και θα εντείνουμε τις επιθέσεις μας κατά των εγκαταστάσεων και των στρατιωτικών δυνατοτήτων του καθεστώτος», δήλωσε ο Ζαμίρ.