Ανεβαίνει το θερμόμετρο της έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη γαλλική ριζοσπαστική αριστερά, καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα στον επικεφαλής της «Ανυπότακτης Γαλλίας» (LFI), Ζαν-Λικ Μελανσόν. Το Τελ Αβίβ δικαιολόγησε την κίνησή του αποδίδοντας στο γαλλικό κόμμα μια «εξαιρετικά εχθρική θέση απέναντι στο Ισραήλ».

Άμεση ήταν η αντίδραση του υποψηφίου για τη γαλλική προεδρία, ο οποίος, μιλώντας στο ραδιοφωνικό δίκτυο France Info, σχολίασε δεικτικά το μέτρο εις βάρος του: «Μου έχει απαγορευτεί η είσοδος σε ένα έδαφος στο οποίο ουδέποτε ζήτησα να εισέλθω», δήλωσε χαρακτηριστικά, για να συμπληρώσει στη συνέχεια: «Λυπάμαι που η κυβέρνηση του Ισραήλ με κυνηγά με αυτόν τον τρόπο».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ξεκαθαρίζει τη στάση του απέναντι σε όσους θεωρεί ότι υπονομεύουν την ασφάλεια της χώρας. «Το Ισραήλ θα αντιδράσει αποφασιστικά απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν να το βλάψουν και δεν θα επιτρέψει σε άτομα που ενεργούν εναντίον των συμφερόντων του και υποκινούν μίσος εναντίον των πολιτών του να εισέλθουν στο έδαφός του», υπογραμμίζεται στο κείμενο.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Γκιντεόν Σάαρ, η απαγόρευση δεν περιορίζεται μόνο στον Μελανσόν, αλλά επεκτείνεται και στην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της LFI, Ματίλντ Πανό. Η ισραηλινή διπλωματία εξηγεί ότι «και οι δύο έκαναν δηλώσεις διατυπώνοντας ψευδείς κατηγορίες για εγκλήματα που αποδίδονται στο Ισραήλ». Επιπλέον, το υπουργείο εγκαλεί τον Μελανσόν για προηγούμενες τοποθετήσεις του, κατηγορώντας τον ότι ζήτησε «γαλλικά πολεμικά πλοία να συνοδεύσουν παράνομους στολίσκους με προορισμό τη Γάζα».

Η απόφαση του Ισραήλ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συγκέντρωση του Σαββάτου στο Παρίσι, όπου ο Ζαν-Λικ Μελανσόν παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός του. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο επικεφαλής της «Ανυπότακτης Γαλλίας» εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του Τελ Αβίβ, κάνοντας εκ νέου λόγο για «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας, έναν ισχυρισμό που το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά, ενώ παράλληλα άσκησε οξεία κριτική για τη «σταδιακή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης» από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής.