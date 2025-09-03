Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί έφεδροι καλούνται ξανά σε ενεργό υπηρεσία, την ώρα που η χώρα βιώνει έναν από τους πιο βαθείς εσωτερικούς διχασμούς της σύγχρονης ιστορίας της.

Ο πόλεμος στη Γάζα, που συνεχίζεται αδιάκοπα εδώ και μήνες, έχει αφήσει πίσω του δεκάδες χιλιάδες νεκρούς Παλαιστινίους, χιλιάδες Ισραηλινούς στρατιώτες σε παρατεταμένη υπηρεσία και μια κοινωνία στα όρια αντοχής της, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Guardian.

Περισσότεροι από 60.000 έφεδροι έχουν ήδη επιστρατευθεί, με τις ισραηλινές Αρχές να προειδοποιούν ότι αν οι μάχες συνεχιστούν, θα χρειαστεί να καλέσουν ακόμα περισσότερους.

Οι στρατιώτες όμως ζουν ένα πρωτοφανές ψυχολογικό και κοινωνικό βάρος: αρκετοί έχουν περάσει πάνω από 400 ή και 500 ημέρες σε πολεμική υπηρεσία, με συνέπεια να καταρρεύσουν επαγγελματικές δραστηριότητες, γάμοι και οικογένειες.

Οι μαρτυρίες των εφέδρων σοκάρουν: «Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη ζωή μας, αλλά πεθαίνουμε χωρίς λόγο», εξομολογείται ένας στρατιωτικός γιατρός που υπηρέτησε στη Γάζα.

Ένας αλεξιπτωτιστής δηλώνει ότι επιστρέφει μόνο για τους συντρόφους του – «σαν οικογένεια» – αλλά δεν εμπιστεύεται καθόλου την Κυβέρνηση Νετανιάχου. Άλλοι, αντίθετα, δηλώνουν ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική» και πως πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος «για την επιβίωση του Ισραήλ».

Η κοινωνία όμως διχάζεται ολοένα και περισσότερο.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ισραηλινών επιθυμεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων, ενώ πάνω από τους μισούς θεωρούν ότι η ηγεσία Νετανιάχου απέτυχε στον χειρισμό του πολέμου.

Παράλληλα, οι πιέσεις μεγαλώνουν για τον στρατό, καθώς η άρνηση των υπερορθόδοξων να υπηρετήσουν στο στράτευμα προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Περισσότεροι από 63.000 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ισραηλινής επιχείρησης, ενώ πάνω από 2 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί ξανά και ξανά.

Η Γάζα έχει μετατραπεί σε ερείπια, αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται χωρίς σαφή στρατηγική. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει πολλούς Ισραηλινούς εφέδρους να δηλώνουν πως «ο πόλεμος έχει χάσει το νόημά του».

Αρκετοί βρίσκουν τρόπους να αποφύγουν την επιστράτευση, δηλώνοντας τραυματίες ή επικαλούμενοι οικογενειακά προβλήματα. Επισήμως οι αρνήσεις είναι ελάχιστες, αλλά ανεπίσημα όλο και περισσότεροι προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν. Η ισορροπία είναι εύθραυστη: αν μαζικά οι έφεδροι αποφάσιζαν να πουν «όχι», το σύστημα θα κατέρρεε.

Η κρίση αυτή δεν είναι μόνο στρατιωτική – είναι κοινωνική, πολιτική και ηθική.

Ο διχασμός του Ισραήλ γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα έχει φτάσει σε πρωτοφανές σημείο και οι εφεδρικές δυνάμεις, που αποτελούν περίπου το 70% της συνολικής ισχύος του στρατού, βρίσκονται στο κέντρο της καταιγίδας.