Το Ισραήλ έστειλε έμμεσο μήνυμα στον Λίβανο ότι θα πλήξει σκληρά τη χώρα, στοχοθετώντας μη στρατιωτικές υποδομές συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, στην περίπτωση που η Χεζμπολάχ εμπλακεί σε ενδεχόμενο πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσαν σήμερα δύο υψηλόβαθμοι Λιβανέζοι αξιωματούχοι.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και η λιβανική προεδρία δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ θα έχουν έναν τρίτο γύρο συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα την Πέμπτη στη Γενεύη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσαΐντι την Κυριακή, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τους κινδύνους στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των αντιπάλων.

Το Ισραήλ κατάφερε σοβαρά πλήγματα στη φιλοϊρανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ στη διάρκεια πολέμου το 2024, σκοτώνοντας τον ηγέτη της Χασάν Νασράλα μαζί με χιλιάδες μαχητές της και καταστρέφοντας μεγάλο τμήμα του οπλοστασίου της.

Η σιιτική Χεζμπολάχ ιδρύθηκε από τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης το 1982. Ο νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του τον περασμένο μήνα ότι η οργάνωση δεν είναι «ουδέτερη» στην αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και ότι «στοχοθετείται από την πιθανή επιθετικότητα». «Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Θα επιλέξουμε εν ευθέτω χρόνω πώς να ενεργήσουμε, εάν θα παρέμβουμε ή όχι», δήλωσε ο Κάσεμ.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αποσύρει μη αναγκαίους κυβερνητικούς υπαλλήλους και μέλη των οικογενειών τους από την αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό, δήλωσε χθες υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.