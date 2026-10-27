Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινείται η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ, με την προσέλευση στις κάλπες να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 53 ετών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, μέχρι τις 12 το μεσημέρι είχε ψηφίσει το 31,5% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, δηλαδή περίπου 2,39 εκατομμύρια πολίτες. Το ποσοστό αυτό συνιστά άνοδο άνω των 3 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με την αντίστοιχη ώρα των προηγούμενων εκλογών και αποτελεί την υψηλότερη καταγεγραμμένη συμμετοχή έως το μεσημέρι από τις εκλογές του 1973.

Υπό το βάρος της μαζικής προσέλευσης, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικηγόρος Ντιν Λίβνε, προανήγγειλε παράταση της διαδικασίας εφόσον κριθεί αναγκαίο, ξεκαθαρίζοντας:

«Εάν υπάρχουν μεγάλες ουρές στα εκλογικά τμήματα μετά τις 22:00, η ψηφοφορία θα συνεχιστεί κανονικά». Με τη δήλωση αυτή διασφάλισε ότι κανένας πολίτης που περιμένει για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα δεν θα αποκλειστεί.

Η εικόνα στις πόλεις

Η κινητικότητα διαφέρει σημαντικά ανά περιφέρεια. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, η συμμετοχή διαμορφώθηκε στο 9% στην Ιερουσαλήμ, στο 9,3% στο Τελ Αβίβ και στο 8,7% στη Χάιφα.

Στις τοπικές κοινότητες καταγράφονται έντονες αποκλίσεις, καθώς στην υπερορθόδοξη (Χαρεντί) πόλη Μπνέι Μπρακ ανήλθε στο 11,7%, ενώ στην αραβική πόλη Ουμ αλ-Φαχμ περιορίστηκε στο 5,2%.

Η συμμετοχή των στρατιωτών των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) στις εκλογές ανέρχεται στο 48% έως τη 1 μ.μ., σύμφωνα με τον στρατό.

Στις προηγούμενες εκλογές, το 2022, το αντίστοιχο ποσοστό την ίδια ώρα ήταν 44,4%.

Η εκλογική διαδικασία για τους στρατιώτες των IDF ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα, με 850 εκλογικά τμήματα να έχουν στηθεί σε στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη χώρα, καθώς και εκτός των συνόρων του Ισραήλ.

Οι κάλπες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτές έως τις 22:00, με ορισμένες εξαιρέσεις σε ειδικά εκλογικά τμήματα.

Πώς καταγράφηκε η προσέλευση στις 10 το πρωί

Νετανιάχου: «Βγείτε έξω και ψηφίστε!»

Το εκλογικό τους δικαίωμα άσκησαν στην Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μαζί με τη σύζυγό του, Σάρα. Προσήλθαν στην κάλπη περισσότερες από πέντε ώρες μετά την έναρξη της διαδικασίας, στέλνοντας το μήνυμα: «Βγείτε έξω και ψηφίστε!».

«This is an emergency call! The future of our Jewish state hangs in the balance.

Go out and vote right now! Higher-than-usual voter turnout in the Arab sector compared to the low turnout of right-wing voters.

We must wake up – we must not stay home. We’re going out and voting right and bringing as many people as possible!»

זוהי קריאת חירום! עתידה של המדינה היהודית שלנו על הכף. צאו להצביע מחל עכשיו! אחוזי הצבעה גבוהים מהרגיל במגזר הערבי לעומת שיעור הצבעה נמוך של מצביעי הימין. חייבים להתעורר – אסור להישאר בבית. יוצאים ומצביעים מחל ומוציאים כמה שיותר אנשים! https://t.co/vkIaNSj2dA — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 27, 2026

Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα

Η καταμέτρηση των ψήφων θα αρχίσει αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης, ώρα Ισραήλ και Ελλάδας. Κάθε εφορευτική επιτροπή θα καταμετρήσει τις ψήφους και θα διαβιβάσει τα αποτελέσματα μαζί με τις κάλπες στην αρμόδια περιφερειακή εκλογική επιτροπή, όπου θα επικυρωθούν οριστικά τα πρακτικά πριν μεταφερθούν ηλεκτρονικά στους υπολογιστές της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής στην Κνεσέτ.

Τα πρώτα ενδιάμεσα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη. Ωστόσο, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται και η καταμέτρηση των ψήφων σε ειδικούς διπλούς φακέλους, οι οποίοι αφορούν κατηγορίες εκλογέων που ψηφίζουν εκτός του συνήθους τμήματός τους, όπως οι στρατιώτες που βρίσκονται στον Λίβανο ή στη Γάζα.

Βάσει του άρθρου 11 του Θεμελιώδους Νόμου για την Κνεσέτ, η Επιτροπή διαθέτει προθεσμία οκτώ ημερών για τη δημοσίευση των επίσημων αποτελεσμάτων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζοντας ως απώτατη ημερομηνία την 4η Νοεμβρίου 2026. Παρ’ όλα αυτά, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή εκτιμά ότι η καταμέτρηση θα έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα, μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου.

Σύλληψη ενόπλου με μαχαίρι κοντά στον Γιαΐρ Γκολάν

Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε στις αρχές ασφαλείας στο Τελ Αβίβ έπειτα από σοβαρό επεισόδιο με στόχο τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, Γιαΐρ Γκολάν. Κατά τη διάρκεια ενημερωτικής περιοδείας του πολιτικού αρχηγού για την προσέλευση των ψηφοφόρων στο πάρκο Χασίλα (Hasila Park), ένας άγνωστος άνδρας τον πλησίασε κρατώντας μαχαίρι.

Οι άνδρες της προσωπικής ασφάλειας του Γκολάν αντέδρασαν άμεσα και τον ακινητοποίησαν πριν πλησιάσει περαιτέρω, ενώ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής το μαχαίρι έπεσε από τα ρούχα του υπόπτου στο έδαφος. Στο σημείο κλήθηκε εσπευσμένα η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον δράστη και διεξάγει έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης.

Καταγγελία Άιζενκοτ για σχέδιο αλλοίωσης του αποτελέσματος

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν παράλληλα οι καταγγελίες του κόμματος Yashar, υπό την ηγεσία του Γκάντι Άιζενκοτ. Ο πολιτικός σχηματισμός κατέθεσε επίσημη αναφορά στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή κάνοντας λόγο για συστηματική απόπειρα σαμποτάζ και υπονόμευσης της αξιοπιστίας των εκλογών.

Σύμφωνα με το κόμμα, καταγράφηκαν πολλαπλά περιστατικά σε ολόκληρη τη χώρα όπου τα ψηφοδέλτια με το σύμβολο «Derech» είτε έλειπαν εντελώς από τα παραβάν, είτε είχαν καταστραφεί, είτε είχαν τοποθετηθεί ανάποδα, ενώ υπήρξαν και αναφορές για σημειώσεις επάνω στα ψηφοδέλτια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ακύρωσή τους.

Στην ανακοίνωσή του το κόμμα Yashar υπογράμμισε:

«Όποιος επιχειρεί να κλέψει ψηφοδέλτια, επιχειρεί να κλέψει τις εκλογές. Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της εκλογικής ακεραιότητας και του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών να ψηφίζουν ελεύθερα».