Την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ως πιθανή απάντηση στις κινήσεις αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία και άλλες χώρες στην επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, εξετάζει το Ισραήλ, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους της χώρας που επικαλείται το Reuters.

Το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης θα συζητηθεί εκτενέστερα την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ που θα διεξαχθεί αργά την Κυριακή, δήλωσε ένας άλλος αξιωματούχος.

Η επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας στη Δυτική Όχθη -η οποία βρίσκεται υπό κατοχή από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967- έχει συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας που έχει συγκαλέσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με θέμα τον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε μέλος του υπουργικού συμβουλίου.

Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο και πότε, δηλαδή εάν θα αφορά μόνο τους ισραηλινούς οικισμούς ή ορισμένους από αυτούς, ή εάν θα αφορά συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής Όχθης όπως η Κοιλάδα του Ιορδάνη. Δεν είναι επίσης σαφές εάν τις όποιες συζητήσεις θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες κινήσεις, οι οποίες πιθανότατα θα απαιτούν μια μακρά νομοθετική διαδικασία.

Είναι σίγουρο όμως πως οποιαδήποτε κίνηση για προσάρτηση της Δυτικής Όχθη εύλογα θα καταδικαστεί ευρέως από τους Παλαιστινίους, οι οποίοι προβλέπουν στη σύσταση ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους στην περιοχή. Επίσης αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από τις αραβικές χώρες και χώρες της Δύσης.

Παράλληλα, δεν είναι σαφές ποια ακριβώς είναι η θέση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επί του θέματος.

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Reuters να σχολιάσει εάν συζήτησε το θέμα με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, όταν επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον την προηγούμενη εβδομάδα.

Ούτε το γραφείο του Νετανιάχου ανταποκρίθηκε άμεσα στο ερώτημα του ειδησεογραφικού πρακτορείο για το εάν είναι υπέρ της προσάρτηση και, εάν ναι, πού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάχου είχε δεσμευθεί στο παρελθόν ότι θα προχωρήσει στην προσάρτηση εβραϊκών οικισμών και της Κοιλάδας του Ιορδάνη, όμως το σχέδιό του εγκαταλείφθηκε το 2020 για χάρη της εξομάλυνσης των σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο των Συμφωνιών Αβραάμ που συνάφθηκαν μετά τη μεσολάβηση του Τραμπ, κατά την πρώτη θητεία του.

Το γραφείο του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς επίσης δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Reuters να σχολιάσει το θέμα.

Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή 29/8, οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν στον Αμπάς να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών στα Ηνωμένα Έθνη, όπου αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ πρόκειται να προχωρήσουν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία, η Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν δεσμευθεί να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στη σύνοδο κορυφής κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, γεγονός που έχει εξοργίσει το Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών το 2024 δήλωσε ότι η κατοχή παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης, και οι εποικισμοί του εκεί είναι παράνομοι και πρέπει να αποσυρθεί το συντομότερο δυνατό.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι τα εδάφη δεν είναι κατεχόμενα από νομικής άποψης επειδή βρίσκονται σε αμφισβητούμενα εδάφη, αλλά τα Ηνωμένα Έθνη και το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας τα θεωρούν κατεχόμενα εδάφη.

Άλλωστε, μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού του Νετανιάχου ζητούν εδώ και χρόνια από το Ισραήλ να προσαρτήσει επίσημα τμήματα της Δυτικής Όχθης, εδάφη με τα οποία το Ισραήλ επικαλείται βιβλικούς και ιστορικούς δεσμούς.