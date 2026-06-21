Σαφές μήνυμα για την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο μέτωπο του Λιβάνου έστειλε η ανώτατη ηγεσία των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, κατά τη διάρκεια επιτόπιας επιθεώρησης.

Πιο συγκεκριμένα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού, Εϊάλ Ζαμίρ, πραγματοποίησε επίσκεψη στα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί και επιχειρούν στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Μιλώντας προς τα στελέχη των δυνάμεών του, ο Ζαμίρ υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ έχει περιέλθει πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη και πιεστική θέση, αποτυπώνοντας την εκτίμηση του Τελ Αβίβ για την επιχειρησιακή αποδυνάμωση της οργάνωσης, μετά τα συνεχή πλήγματα που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα.

«Η Χεζμπολάχ έχει υποστεί σοβαρό και σημαντικό πλήγμα», είπε προειδοποιώντας ότι ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος «να συνεχίσει τις επιχειρήσεις για να εμποδίσει την ανασύνταξη» των δυνάμεων της οργάνωσης, σύμφωνα με στρατιωτική ανακοίνωση.

Ο Εϊάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι εύθραυστη και ότι οι ισραηλινές δυνάμεις οφείλουν να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για πιθανή επανάληψη των επιχειρήσεων αν απαιτηθεί.