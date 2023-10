Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας ηχούν ξανά σήμερα το απόγευμα στην Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ καθώς και σε άλλες ισραηλινές πόλεις.

🚨Sirens sounding in Tel Aviv and Jerusalem🚨

Οι IDF πλήττουν στόχους στο Λίβανο ως απάντηση σε πυροβολισμούς κατά ισραηλινών δυνάμεων στα σύνορα, μεταδίδει η Haaretz.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η αεροπορική επιδρομή έγινε χωρίς προειδοποίηση από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, όπως μεταδίδει το CNN.

Η συνεδρίαση της ολομέλειας της Κνεσέτ (ισραηλινό κοινοβούλιο) που βρισκόταν σε εξέλιξη διεκόπη προσωρινά, λόγω των σειρήνων. Οι Ισραηλινοί βουλευτές μπήκαν σε καταφύγια, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν στην ισραηλινή τηλεόραση.

Η στιγμή της εκκένωσης της Κνεσέτ:

WATCH: Rocket alert sirens sound in Jerusalem as lawmakers attend the opening of the winter session of the Knesset

Knesset Speaker Amir Ohana: “Siren?”

MK Merav Ben-Ari: “I think there’s a siren”

Ohana: “Ok, everyone evacuate to the hallway” pic.twitter.com/Bpt4IAjTk2

