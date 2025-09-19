Η Γαλλία αναμένεται να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος τη Δευτέρα (22/9) στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με τον Εμανουέλ Μακρόν να ηγείται της πρωτοβουλίας.

Η κίνηση αυτή έχει θέσει σε επιφυλακή το Ισραήλ, το οποίο, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους και πηγές γνώστες της ισραηλινής κυβέρνησης που επικαλείται το POLITICO, εξετάζει διάφορα σενάρια αντίδρασης.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η επιτάχυνση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη, το ενδεχόμενο κλείσιμο του γαλλικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ και παρεμβάσεις σε γαλλικά κτήματα στο Ισραήλ, όπως το Sanctuary of the Eleona, ένας χριστιανικός τόπος προσκυνήματος.

Το προηγούμενο έτος, η ισραηλινή αστυνομία εισήλθε στον χώρο του μοναστηριού στον Όρος των Ελαιών, προκαλώντας διπλωματικό επεισόδιο. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Sharren Haskel, προειδοποίησε σε συνέντευξη σε γαλλικό ραδιόφωνο ότι το ενδεχόμενο κλεισίματος του γαλλικού διπλωματικού γραφείου, το οποίο λειτουργεί πριν από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948, «βρίσκεται στο τραπέζι» του Νετανιάχου.

Σύμφωνα με πηγή γνώστη των ισραηλινών σχεδιασμών, το ερώτημα δεν είναι αν το Ισραήλ θα αντιδράσει, αλλά το μέγεθος της αντίδρασης. Στόχος της κυβέρνησης Νετανιάχου είναι να στείλει μήνυμα ότι δεν υποκύπτει σε διεθνείς πιέσεις στα ζητήματα Παλαιστίνης.

Ο πρώην Γάλλος πρεσβευτής Karim Amellal σημείωσε ότι το Ισραήλ «δεν θα σταματήσει πουθενά όσον αφορά την αντίδραση».

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης εκτιμά ότι οι σχέσεις Γαλλίας-Ισραήλ θα επιδεινωθούν σημαντικά, καθώς ο Μακρόν πρωτοστάτησε στην αναγνώριση της Παλαιστίνης και ο διάλογος με τον Νετανιάχου είναι ήδη περίπλοκος.

Το καλοκαίρι, ο Γάλλος πρόεδρος είχε αιφνιδιάσει συμμάχους και αντιπάλους ανακοινώνοντας ότι η Γαλλία θα γίνει η πιο αναγνωρίσιμη δυτική δημοκρατία που αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό κράτος.

Η προσπάθειά του να πείσει και άλλες χώρες φαίνεται να αποδίδει, με τον Καναδά, την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να προγραμματίζουν ή να έχουν ήδη ανακοινώσει αντίστοιχες κινήσεις πριν από τη σύνοδο για τη λύση των δύο κρατών στον ΟΗΕ.

Ο Μακρόν σε συνέντευξή του σε ισραηλινό δίκτυο υπογράμμισε ότι η Χαμάς «ποτέ δεν είχε στόχο τη δημιουργία δύο κρατών» και ότι η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους «είναι ο καλύτερος τρόπος να απομονωθεί η Χαμάς».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η επιτάχυνση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη θα ήταν «άδικη και ανεύθυνη», επισημαίνοντας ότι η Δυτική Όχθη δεν συνδέεται με τη Χαμάς.

Η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει στον Μακρόν μια σπάνια πολιτική νίκη και ενδέχεται να αποτελέσει κληρονομιά της θητείας του, αλλά ταυτόχρονα φέρνει τη Γαλλία στο στόχαστρο του Ισραήλ, λόγω του ηγετικού ρόλου του προέδρου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Sharren Haskel, ανέφερε ότι ο Μακρόν «ωθεί πολλές χώρες» να αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος, ενώ ο εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας στο Παρίσι, Hen Feder, υπογράμμισε ότι η κύρια αντίδραση θα στρέφεται κατά της Γαλλίας και όχι άλλων χωρών.

Η γαλλική πρωτοβουλία συμπίπτει με τις προσπάθειες της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξήσουν την πίεση στο Ισραήλ σχετικά με τη Γάζα.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε σχέδια για δασμούς και κυρώσεις λόγω παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τον ισραηλινό ΥΠΕΞ Gideon Sa’ar, ο οποίος κατηγόρησε την Επιτροπή ότι «ενισχύει τρομοκρατικές οργανώσεις».

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους επιβραβεύει τη Χαμάς, υπεύθυνη για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, και υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων.

Οι σχέσεις Γαλλίας-Ισραήλ, με τη μεγαλύτερη εβραϊκή και μουσουλμανική κοινότητα στην Ευρώπη, έχουν επιβαρυνθεί από την προσωπική αντιπαλότητα Μακρόν-Νετανιάχου, με δημόσιες συγκρούσεις και αλληλογραφία για τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού.

Ο Νετανιάχου έστειλε επιστολή στον Μακρόν, κατηγορώντας τον ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού».

Παράλληλα, η Γαλλία εξετάζει αντίμετρα κατά του Ισραήλ, όπως το ενδεχόμενο κλεισίματος ισραηλινού προξενείου και απέλασης Ισραηλινών πρακτόρων από την Γαλλία, σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές.