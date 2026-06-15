Ισραηλινοί αξιωματούχοι, προερχόμενοι από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, επέκριναν σήμερα (15/6) τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, του Λιβάνου περιλαμβανομένου, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες για την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει δεν είμαστε μέρος αυτής της συμφωνίας. Δεν εγγυάται την ασφάλειά μας», δήλωσε ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός αρμόδιος για την Εθνική Ασφάλεια Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ μέσω του διαύλου του στο Telegram.

«Δεν οφείλουμε να αρκεστούμε σε τίποτε λιγότερο από τη διάλυση της (φιλο -ιρανικής λιβανικής οργάνωσης) Χεζμπολάχ. Δεν οφείλουμε να αποσυρθούμε ούτε εκατοστό από το έδαφος που οι στρατιώτες μας κατέκτησαν και απάλλαξαν από τρομοκρατικές υποδομές (στον Λίβανο)», πρόσθεσε.

Στην αντιπολίτευση, οι επικρίσεις ήταν επίσης πολλές εναντίον αυτής της συμφωνίας. Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, κύριος αντίπαλος του Νετανιάχου στις επόμενες εκλογές, δήλωσε ότι η συμφωνία αποτελεί μια «επικίνδυνη καμπή για την ασφάλεια του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι «μόνο μια νέα ηγεσία μπορεί να διορθώσει» την κατάσταση αυτή.

Ο Γιαΐρ Γκολάν, ο επικεφαλής του αριστερού κόμματος «Οι Δημοκράτες», δήλωσε από την πλευρά του ότι ήταν «ένα κακό πρωινό για το Ισραήλ».

«Σήμερα το πρωί, οι ισραηλινοί πολίτες ξύπνησαν ανακαλύπτοντας μια συμφωνία που συνήφθη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, η διαπραγμάτευση της οποίας έγινε ερήμην του Ισραήλ, χωρίς τη συγκατάθεσή του ούτε τη συμμετοχή του», δήλωσε ο Γκολάν, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

Μολονότι κανένας από τους υπουργούς του Λικούντ, του κόμματος του πρωθυπουργού Νετανιάχου, δεν διατύπωσε άμεσες επικρίσεις εναντίον της συμφωνίας και ενώ ο ίδιος ο Νετανιάχου δεν είχε κάνει γνωστό ότι επρόκειτο να ανακοινωθεί συμφωνία, υπουργοί προερχόμενοι από ακροδεξιά κόμματα επέκριναν τη συμφωνία.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, προσωπικότητα της άκρας δεξιάς, δήλωσε ότι «η συμφωνία με το Ιράν είναι κακή για το Ισραήλ».

«Η κοινή εκστρατεία (των ΗΠΑ και του Ισραήλ) έφερε πολυάριθμες επιτυχίες όσον αφορά την αποδυνάμωση του Ιράν και τα κεκτημένα αυτά δεν ήταν μάταια», δήλωσε ο Σμότριτς μέσω του διαύλου του στο Telegram.

«Θα αναγκαστούμε να συνεχίσουμε μόνοι μας την εκστρατεία για την ανατροπή του καθεστώτος, χρησιμοποιώντας δημιουργικούς τρόπους, και να φροντίσουμε ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε και ζήτησε να ενισχυθεί η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο.

«Στον Λίβανο είναι που θα κριθούμε. Είναι ο δικός μας πόλεμος, είναι οι δικοί μας στρατιώτες, και πρόκειται για την άμεση ασφάλεια των κατοίκων μας του βορρά», τόνισε ο Σμότριτς.