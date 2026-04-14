Μετά τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος τάχθηκε κατά της προοπτικής προσάρτησης της Δυτικής Όχθης από το Τελ Αβίβ, ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, γνωστός για τις ακροδεξιές πολιτικές του θέσεις, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Γερμανού ηγέτη μέσω ανάρτησής του στο X.

I am deeply concerned about developments in the Palestinian territories. In my phone call with Prime Minister @netanyahu, I made it clear: There must be no de facto annexation of the West Bank. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 13, 2026

Η διπλωματική ένταση μεταξύ Ισραήλ και Γερμανίας κλιμακώθηκε, καθώς ο Μερτς είχε εκφράσει δημόσια την ανησυχία του για τις εξελίξεις στα παλαιστινιακά εδάφη, μετά και από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν πρέπει να υπάρξει καμία de facto προσάρτηση της Δυτικής Όχθης».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σμότριτς απάντησε με ιδιαίτερα οξύ τόνο, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Δεν θα μας αναγκάσετε να ζήσουμε ξανά σε γκέτο».

On the eve of Holocaust Remembrance Day, the German Chancellor should bow his head and apologize a thousand times on behalf of Germany, rather than daring to preach morality to us on how to conduct ourselves against the Nazis of our generation—who murdered, raped, slaughtered,… https://t.co/9Rmwz2AtM9 — בצלאל סמוטריץ’ (@bezalelsm) April 13, 2026

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Μερτς ότι επιχειρεί να δώσει «ηθικά μαθήματα» ενόψει της Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος, υποστηρίζοντας ότι ο Γερμανός καγκελάριος θα έπρεπε «να σκύψει το κεφάλι του και να ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους της Γερμανίας».

Ο Ισραηλινός υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, τις οποίες χαρακτήρισε «Ναζί της γενιάς μας», ενώ επέκρινε την Ευρώπη, λέγοντας ότι αποτελεί μια ήπειρο που «χάνει ξανά τη συνείδησή της και την ικανότητά της να διακρίνει το καλό από το κακό», παραπέμποντας εμμέσως σε ιστορικές αναλογίες με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Απευθυνόμενος εκ νέου στον Μερτς, ο Σμότριτς υποστήριξε ότι «οι μέρες που οι Γερμανοί υπαγόρευαν στους Εβραίους πού μπορούν και πού δεν μπορούν να ζήσουν έχουν τελειώσει και δεν θα επιστρέψουν», ενώ χαρακτήρισε το Ισραήλ «βιβλική και ιστορική πατρίδα» του εβραϊκού λαού.

Στο πλαίσιο της ιδεολογικής του τοποθέτησης, ο Σμότριτς εκφράζει θέσεις που συνδέονται με τον θρησκευτικό σιωνισμό και τμήματα της ισραηλινής ακροδεξιάς, στα οποία απαντά η αντίληψη περί μιας ιστορικής και θρησκευτικής «Γης της Επαγγελίας» που εκτείνεται πέρα από τα σημερινά σύνορα του Ισραήλ και της Παλαιστίνης.

Η συγκεκριμένη θεώρηση, γνωστή και ως ιδεολογία του «Μεγάλου Ισραήλ», αποδίδει στη γη αυτή θεϊκή και ιστορική νομιμοποίηση, γεγονός που αποτελεί σημείο έντονων πολιτικών και γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων στη Μέση Ανατολή.