Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, αποφάσισε το Σάββατο (7/11) να αναθέσει τη διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Γκάντι Άιζενκοτ, ηγέτη του κόμματος Γιασάρ (Yashar) και βασικό πολιτικό αντίπαλο του σημερινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως απόρροια του πολιτικού αδιεξόδου που διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, όπου κανένας από τους δύο βασικούς διεκδικητές δεν εξασφάλισε καθαρή πλειοψηφία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αν και το κόμμα του (Λικούντ) μαζί με τους συμμάχους του αποτελούν τον μεγαλύτερο συνασπισμό στην Κνεσέτ, απώλεσε την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Γκάντι Άιζενκοτ προσκλήθηκε στην προεδρική κατοικία την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, στις 17:00, όπου θα λάβει επίσημα την εντολή.

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων με τον πρόεδρο Χέρτσογκ, πολιτικές παρατάξεις που εκπροσωπούν συνολικά 67 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ του Άιζενκοτ. Στον αντίποδα, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πρότειναν κόμματα με συνολική δύναμη 46 βουλευτών. Μία παράταξη, με 7 βουλευτές, επέλεξε να μην υποστηρίξει κανέναν από τους δύο.

Βάσει της νομοθεσίας, ο Άιζενκοτ θα έχει περιθώριο 28 ημερών για να συγκροτήσει κυβερνητικό σχήμα. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο πρόεδρος του Ισραήλ μπορεί να παρατείνει αυτή την προθεσμία κατά 14 ημέρες.

Οι συμμαχίες και το κάλεσμα σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε κάλεσμα για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό το Λικούντ, προειδοποιώντας παράλληλα για τους κινδύνους που εγκυμονεί μια ενδεχόμενη κυβέρνηση της αντιπολίτευσης.

Ειδικότερα, ο Νετανιάχου κατηγόρησε τους ηγέτες της αντιπολίτευσης ότι επιδιώκουν στήριξη από αραβικά κόμματα τα οποία, όπως υποστήριξε, τάσσονται υπέρ της Χαμάς. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι μια τέτοια εξέλιξη «θα κατέστρεφε το Ισραήλ εκ των έσω» και πρόσθεσε: «Μια κυβέρνηση που στηρίζεται σε υποστηρικτές της τρομοκρατίας δεν θα πολεμήσει την τρομοκρατία».

Από την πλευρά του κόμματος Γιασάρ, υπήρξε ανταπάντηση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα «X»: «Αν το Λικούντ και οι σύμμαχοί του ξαφνικά ενδιαφερθούν για “ενότητα” και για μια ευρεία κυβέρνηση συνασπισμού, είναι ευπρόσδεκτοι να ανακοινώσουν δημόσια τη διάλυση της συμμαχίας τους με τους εξτρεμιστές (…) και την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση με επικεφαλής τον (…) Άιζενκοτ».

Σημειώνεται πως, αν και το στρατόπεδο υπό τον πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, Άιζενκοτ, είχε αρνηθεί τη συνεργασία με αραβικά κόμματα, ηγέτες των τελευταίων τον πρότειναν για την πρωθυπουργία κατά τις επαφές με τον πρόεδρο Χέρτσογκ.

Οι ζυμώσεις στα υπερορθόδοξα κόμματα

Κομβικό ρόλο στον σχηματισμό κυβέρνησης αναμένεται να παίξει η στάση των υπερορθόδοξων κομμάτων, τα οποία παραδοσιακά αποτελούν συμμάχους του Νετανιάχου.

Πληροφορίες του Channel 12 αναφέρουν, επικαλούμενες πηγή από το ανώτατο ραβινικό συμβούλιο του κόμματος Shas, ότι εάν ο Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά (UTJ) εγκρίνει τη συμμετοχή σε κυβέρνηση Άιζενκοτ, το Shas δεν θα προβάλει εμπόδια. Η πηγή ανέφερε πως δεν υπάρχει περίπτωση οι ραβίνοι του Shas να κινηθούν απέναντι στους ραβίνους του UTJ, προκειμένου να αποφευχθεί ένας βαθύς διχασμός στην υπερορθόδοξη κοινότητα. Ανάλογη εκτίμηση μετέδωσε και το Channel 13 από ανώνυμο στέλεχος του UTJ.