Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας ανέφερε ότι το Ισραήλ ενεργεί για να αποτρέψει μια άμεση και υπαρξιακή απειλή και ότι θα ασκήσει το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα.

“Την περασμένη εβδομάδα στάθηκα στις πύλες του ‘Αουσβιτς μαζί με δεκάδες πρέσβεις του ΟΗΕ, σε έναν τόπο που δείχνει τι συμβαίνει όταν ο ριζοσπαστισμός και ο εξτρεμισμός αναπτύσσονται και κανείς δεν τους σταματά εγκαίρως” τόνισε.

Όπως ανέφερε, “αυτή την εβδομάδα, εβραϊκές οικογένειες σε όλο τον κόσμο θα γιορτάσουν το Πουρίμ. Πολλοί Ισραηλινοί θα το κάνουν τώρα μέσα σε καταφύγια. Η ιστορία του Πουρίμ συνέβη πριν από περισσότερα από δυόμισι χιλιάδες χρόνια, στην αρχαία Περσία, όταν ένας μοχθηρός υπουργός, ο Αμάν, επιδίωξε να εξαλείψει τον εβραϊκό λαό. Ξεκίνησε με λόγια. Με συνθήματα.

Έγινε διάταγμα. Θα μπορούσε να είχε γίνει γενοκτονία. Αλλά η βασίλισσα Εσθήρ αρνήθηκε να παραμείνει σιωπηλή. Προχώρησε μπροστά. Μίλησε. Έδρασε πριν να είναι πολύ αργά”.

Ο κ. Ντανόν ανέφερε επίσης ότι “το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται επειδή δεν αγνοούμε διακηρύξεις εξόντωσης. Θα σταματήσουμε το ριζοσπαστικό καθεστώς πριν αποκτήσει πυρηνικά. Η ευθύνη μας είναι να δράσουμε τώρα”.

Για 47 χρόνια, το ισλαμικό καθεστώς στο Ιράν καθοδηγεί πλήθη που φωνάζουν «θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική», δήλωσε ο κ. Ντανόν.

Το Ιράν επικαλείται το νόμιμο δικαίωμα αυτοάμυνας

“Το καθεστώς των Ηνωμένων Πολιτειών από κοινού και σε συντονισμό με το ισραηλινό καθεστώς -ξεκίνησε μια απρόκλητη και προμελετημένη επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες”, δήλωσε ο πρέσβης του Ιράν Αμίρ Σαίντ Ιραβανί μιλώντας στο ΣΑ ΟΗΕ.

Ο κ. Ιραβανί κατηγόρησε ΗΠΑ και Ισραήλ ότι επιτέθηκαν σκόπιμα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας σε μεγάλες πόλεις. «Αυτό δεν είναι απλώς μια πράξη επίθεσης, είναι έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» τόνισε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε, επιχείρησαν να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα και στηρίχθηκαν σε παραπληροφόρηση για να δικαιολογήσουν την κατάφωρη επίθεση τους.

Απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που διατύπωσαν οι πρέσβεις της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων δυτικών κρατών-μελών σχετικά με “το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν”.

Ο κ. Ιραβανί χαρακτήρισε τον πόλεμο κατά του Ιράν ως πόλεμο κατά του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς έννομης τάξης πάνω στην οποία οικοδομήθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη πριν από 80 χρόνια.

Για την άμεση απάντηση της χώρας του στην επίθεση, ανέφερε, “το Ιράν ασκεί το έμφυτο και νόμιμο δικαίωμά του στην αυτοάμυνα βάσει του ‘Αρθρου 51 του Χάρτη και θα συνεχίσει να το πράττει χωρίς δισταγμό έως ότου σταματήσει η επίθεση”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ