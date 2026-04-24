Ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντανόν, δήλωσε ότι η παρατεταμένη εκεχειρία στον Λίβανο «δεν είναι 100% εξασφαλισμένη», εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι ικανή να επιβάλει την κατάπαυση του πυρός στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου δρα η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ.

«Πρέπει να είμαι ειλικρινής», ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNN. «Η λιβανέζικη κυβέρνηση δεν έχει τον έλεγχο της Χεζμπολάχ και η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες προσπαθώντας να υπονομεύσει την εκεχειρία. Το Ισραήλ οφείλει να ανταποδίδει. Κάθε φορά που εντοπίζουμε απειλή, προχωρούμε σε ενέργειες».

Ο Ντανόν χαρακτήρισε τη συμφωνία «σημαντικά καλύτερη από την προηγούμενη κατάσταση», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «δεν είναι 100% εγγυημένη». Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα ότι ο λιβανέζικος στρατός θα μπορέσει να εφαρμόσει και να επιβάλει ουσιαστικά την εκεχειρία.