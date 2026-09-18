Κατά τη συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Συρία, την Πέμπτη, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, επέκρινε την αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη Συρία και προειδοποίησε κατά του ενδεχομένου να επιτραπεί η μετατροπή του συριακού εδάφους σε στρατιωτική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιείται για την απειλή του Ισραήλ.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Ντάνον παρουσίασε χάρτη της Συρίας και σημείωσε ότι, ενώ η ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ αντιστοιχεί περίπου στο 0,1% του συριακού εδάφους, η παρουσία της Τουρκίας εκτείνεται περίπου στο 5% της χώρας, δηλαδή -όπως είπε- είναι πενήντα φορές μεγαλύτερη από την ισραηλινή ζώνη ασφαλείας.

Ο κ. Ντανόν ανέφερε ότι «η Τουρκία ακολουθεί το ιρανικό μοντέλο των πληρεξουσίων. Εμβαθύνει το στρατιωτικό της αποτύπωμα στη Συρία, δημιουργώντας βάσεις και διευρύνοντας την επιρροή της. Εάν η συριακή κυριαρχία έχει πραγματικά σημασία για τη διεθνή κοινότητα, δεν μπορεί να εφαρμόζεται ένα μέτρο για το Ισραήλ και ένα άλλο για την Τουρκία».

Αναφέρθηκε επίσης στην πρόθεση της Τουρκίας να αναλάβει τον έλεγχο της αεροπορικής βάσης Αμπού αλ-Ντουχούρ, λέγοντας ότι το Ισραήλ είχε διαβιβάσει σαφές μήνυμα προς τη Συρία επί του θέματος.

«Ζητήσαμε από τη Συρία να εμποδίσει την Τουρκία να αναλάβει τον έλεγχο της αεροπορικής βάσης Αμπού αλ-Ντουχούρ. Αυτή ήταν η κόκκινη γραμμή μας. Όταν η Συρία αγνόησε αυτό το μήνυμα, το στείλαμε με άλλον τρόπο. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί το συριακό έδαφος σε βάση από την οποία μπορεί να απειληθεί», τόνισε.

Απευθυνόμενος στον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Συρίας στον ΟΗΕ, ο κ. Ντάνον ανέφερε ότι «όταν το Ισραήλ ενεργεί για την αυτοάμυνά του, αυτό το Συμβούλιο σπεύδει να καταδικάσει. Όταν όμως η Τουρκία διευρύνει τη στρατιωτική της παρουσία εντός της Συρίας, παραμένετε σιωπηλοί. Η αγανάκτησή σας είναι επιλεκτική και η σιωπή σας ενδεικτική για τα δυο μέτρα και δυο σταθμά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ