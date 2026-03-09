Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντανόν, δήλωσε σήμερα ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διατηρεί τις ίδιες ριζοσπαστικές ιδέες όπως και ο προηγούμενος ηγέτης, ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της στρατιωτικής σύγκρουσης που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στα τέλη του περασμένου μήνα.

«Το να αλλάζουν τον άνθρωπο στην κορυφή δεν αλλάζει το καθεστώς», τόνισε ο Ντανόν σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη. Πρόσθεσε ότι οποιοσδήποτε προωθεί ριζοσπαστικές ιδέες εναντίον του Ισραήλ θα στοχοθετείται.

Ο Ισραηλινός διπλωμάτης επισήμανε ότι οι πολίτες του Ιράν θα έπρεπε να έχουν λόγο στην επιλογή του επόμενου ηγέτη τους και ότι το Ισραήλ εργάζεται ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για κάτι τέτοιο.