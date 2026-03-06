Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα του ΟΗΕ, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντανόν, κατηγόρησε το Ιράν για εκτεταμένες επιθέσεις σε ολόκληρη την περιοχή και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έως ότου αποδομηθούν οι ιρανικές δυνατότητες.

Ο κ. Ντανόν δήλωσε ότι το «καθεστώς στην Τεχεράνη συνεχίζει να εκτοξεύει πυραύλους και drones αδιακρίτως σε ολόκληρη την περιοχή μας», υπογραμμίζοντας ότι τα πλήγματα «δεν στοχεύουν μόνο το Ισραήλ», αλλά και «τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Ομάν, το Ιράκ, την Ιορδανία».

Πρόσθεσε ότι έχουν εκτοξευθεί «περισσότεροι από 780 πύραυλοι» και «πάνω από 1.600 drones» μέσα σε έξι ημέρες, επηρεάζοντας «13 χώρες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ιρανικές επιθέσεις έχουν πλήξει και πολιτικές υποδομές. «Στα ΗΑΕ, πύραυλοι έπληξαν τα αεροδρόμια του Ντουμπάι και του ‘Αμπου Ντάμπι», ενώ «στο Μπαχρέιν, drones έπληξαν ξενοδοχεία και σπίτια στη Μανάμα» και «στο Κουβέιτ επλήγησαν μη στρατιωτικοί στόχοι». Τόνισε ότι «αυτό δεν είναι στρατιωτική στόχευση. Είναι αδιάκριτη επιθετικότητα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι «πέρα από τους άμεσους γείτονές τους, έχουν στοχοποιηθεί και άλλα κράτη-μέλη του ΟΗΕ» και ότι «νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Κύπρος, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέχθηκε επίθεση».

Ο Ισραηλινός πρέσβης αντιπαρέβαλε τις ενέργειες του Ιράν με εκείνες του Ισραήλ και των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι «από τη μία πλευρά υπάρχει ένα ριζοσπαστικό ισλαμιστικό, τρομοκρατικό καθεστώς που πλήττει κέντρα αμάχων», ενώ «το Ισραήλ και οι ΗΠΑ πλήττουν στρατιωτικές υποδομές με ακρίβεια». Όπως είπε «στοχεύουμε εκτοξευτές πυραύλων. Στοχεύουμε κέντρα διοίκησης. Στοχεύουμε την τρομοκρατία. Δεν στοχεύουμε αμάχους. Εκείνοι το κάνουν».

Ο κ. Ντανόν απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι οι επιθέσεις του στρέφονται μόνο κατά στρατιωτικών στόχων, χαρακτηρίζοντάς τους «όχι απλώς ανακριβείς», αλλά «σκόπιμο ψέμα».

Υποστήριξε ακόμη ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση αποδυναμώνει τις δυνατότητες του Ιράν, σημειώνοντας ότι «ο όγκος των πυραύλων που εκτοξεύουν ήδη μειώνεται» και ότι «κάθε ώρα, μαζί με τις ΗΠΑ, υποβαθμίζουμε, καταστρέφουμε και αποδομούμε τις θέσεις εκτόξευσης και τα αποθέματά τους».

Ερωτηθείς για τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, δήλωσε ότι οι στόχοι του Ισραήλ είναι σαφείς: «κανένα πυρηνικό όπλο, κανένα πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, κανένας ναυτικός στόλος και κανένα τρομοκρατικό δίκτυο εντολοδόχων σε όλη την περιοχή». Πρόσθεσε ότι «Θα τα αποδομήσουμε. Θα ολοκληρώσουμε αυτή τη δουλειά».

Απαντώντας σε ερώτηση για διπλωματικές επαφές, ο κ. Ντανόν σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, το Ισραήλ πρέπει πρώτα «να ολοκληρώσει τη δουλειά» και «να συνεχίσει να πλήττει και να αποδομεί τις δυνατότητες τους», ώστε στη συνέχεια η διπλωματία να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει να ανασυγκροτήσει την απειλή του.

Σε ερώτηση σχετικά με αναφορές ότι ο Moτζταμπά Χαμενεϊ, γιος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, θα μπορούσε να τον διαδεχθεί, ο Ισραηλινός πρέσβης δήλωσε ότι για το Ισραήλ δεν έχει σημασία ποιος θα βρίσκεται στην ηγεσία της Τεχεράνης. Όπως είπε, «θα βρούμε και θα κυνηγήσουμε όποιον συνωμοτεί εναντίον του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι «δεν με ενδιαφέρει ποιο θα είναι το όνομά του, ποιος θα είναι ο πατέρας του, θα τον κυνηγήσουμε».

Ολοκληρώνοντας, δήλωσε ότι η επιχείρηση δεν θα διαρκέσει επ’ αόριστον, εκτιμώντας ότι η προσπάθεια αποδόμησης των ιρανικών δυνατοτήτων «δεν θα πάρει μήνες. Θα πάρει εβδομάδες ή ημέρες».

