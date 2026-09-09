Σε αντίμετρα απέναντι στις κυρώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου προσανατολίζεται το Ισραήλ, ενώ παράλληλα επιμένει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στην ανοικοδόμηση της Γάζας χωρίς τον αφοπλισμό της Χαμάς, όπως δήλωσε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, μιλώντας σε ανταποκριτές στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Αναφέρθηκε επίσης στον Λίβανο και την UNIFIL, στη Συρία, στο Ιράν, στη Δυτική Όχθη, στην εκλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και στην επικείμενη παρουσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση.

Αναφερόμενος στη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Ισραηλινός πρέσβης υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση και κατηγόρησε τη βρετανική κυβέρνηση ότι επιχειρεί να επηρεάσει την ισραηλινή εσωτερική πολιτική.

«Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σημαντικό για μένα να δηλώσω ότι δεν έχουμε τίποτα εναντίον του βρετανικού λαού. Αυτό που έγινε δεν βοηθάει την κατάσταση. Αυτό που θα κάνουμε, δεν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του βρετανικού λαού, ούτε αυτό που κάνουν τη ζωή των Ισραηλινών. Αλλά είναι συμβολικό και αξιοσημείωτο. Ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να επιστρέψουμε εκεί όπου βρισκόμασταν και το Ην. Βασίλειο να καταλάβει ότι θέλουμε πραγματικά να υπάρξει αποτέλεσμα», ανέφερε.

Ο κ. Ντανόν πρόσθεσε ότι «είμαστε ανεξάρτητη χώρα, κυρίαρχη χώρα. Και εάν κάποιος θεωρεί ότι η διπλωματία παίζεται με την επιβολή κυρώσεων ή προσπαθώντας να μας λυγίσει το χέρι, θα αναλάβουμε και εμείς δράση».

Υποστήριξε παράλληλα ότι «προσπαθούν να παρέμβουν στις εκλογές μας και στον λαό του Ισραήλ δεν αρέσει να βλέπει ξένη παρέμβαση».

Ο κ. Ντανόν υποστήριξε ακόμη ότι οι κυρώσεις σε προϊόντα που παράγονται στη Δυτική Όχθη πλήττουν και Παλαιστινίους που εργάζονται σε βιομηχανικές περιοχές. «Ουσιαστικά δεν τιμωρείτε μόνο τους Ισραηλινούς. Τιμωρείτε τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους που εργάζονται μαζί σε αυτές τις βιομηχανικές περιοχές», ανέφερε.

Παράλληλα, προανήγγειλε περιορισμούς στη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε ισραηλινούς μηχανισμούς που αφορούν τη Γάζα. «Το Ηνωμένο Βασίλειο έστειλε εκπροσώπους. Νομίζω ότι δεν θα τους επιτρέψουμε να συμμετέχουν», δήλωσε αναφερόμενος στο κέντρο συντονισμού για τις ανθρωπιστικές προσπάθειες στη Γάζα.

Για τον Λίβανο, ο Ισραηλινός Μόνιμος Αντιπρόσωπος επέμεινε στη θέση του Ισραήλ ότι η εντολή της UNIFIL πρέπει να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους.

«Για την εντολή της UNIFIL η θέση μας είναι πολύ ξεκάθαρη. Η UNIFIL ολοκληρώνει την εντολή της στο τέλος του έτους. Αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό», είπε.

Αναφερόμενος σε συνάντησή του με τον Αναπ. Γεν. Γραμματέα ΟΗΕ για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις Ζ. Π. Λακρουά, δήλωσε ότι ο ΟΗΕ «θέλει να αφήσουν περισσότερους από 5.000 στρατιώτες επί του εδάφους», προσθέτοντας ότι η ισραηλινή πλευρά θεωρεί πως μια τέτοια παρουσία θα μπορούσε να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ντανόν υποστήριξε ότι η συνέχιση της παρουσίας διεθνών δυνάμεων δυσχεραίνει την άσκηση της λιβανικής κυριαρχίας και ανέφερε ότι το Ισραήλ συνεργάζεται με τις ΗΠΑ προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποστολή.

«Το να στείλουν στρατεύματα στα σύνορα με το Ισραήλ είναι ευαίσθητο για εμάς και για αυτό καταβάλαμε τις περισσότερες προσπάθειες μαζί με τις ΗΠΑ ώστε να διασφαλιστεί ότι η UNIFIL τελειώνει», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, έθεσε ως βασική προϋπόθεση για τις επόμενες κινήσεις τον αφοπλισμό της Χαμάς. «Νομίζω ότι η λέξη-κλειδί για τη Γάζα είναι ο αφοπλισμός», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι πρόταση της Χαμάς για αποθήκευση των όπλων της εντός της Γάζας δεν ήταν αποδεκτή για το Ισραήλ.

«Πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους και να διασφαλιστεί ότι δεν θα έχουν καμία δυνατότητα πρόσβασης στα όπλα πλέον. Δεν θέλουν να το κάνουν. Αγοράζουν χρόνο», τόνισε.

Για την ανοικοδόμηση, ανέφερε ότι υπάρχουν πιλοτικά σχέδια στη Ράφα, αλλά όχι ακόμη στην αναμενόμενη κλίμακα, ενώ σημείωσε ότι το Ισραήλ συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης.

«Τώρα έχουμε δύο βασικές ομάδες με τις οποίες εργαζόμαστε μαζί με το Συμβούλιο Ειρήνης. Η μία ασχολείται με ανθρωπιστικά ζητήματα και η δεύτερη με το ζήτημα του αφοπλισμού», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει συνεργασία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τους εκπροσώπους του επί του εδάφους και υποστήριξε πως αρκετές χώρες δεν είναι διατεθειμένες να χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση χωρίς αλλαγή της κατάστασης με τη Χαμάς. «Πολλές από τις χώρες από τις οποίες περιμένουμε να βάλουν χρήματα μάς λένε ότι δεν πρόκειται να βάλουν ούτε ένα δολάριο μέχρι να δουν ότι η Χαμάς είναι εκτός παιχνιδιού. Δεν είναι διατεθειμένες να ρισκάρουν άλλα χρήματα», ανέφερε.

Για τη Δυτική Όχθη, ο κ. Ντανόν απέρριψε τον όρο «βία των εποίκων», υποστηρίζοντας ότι γενικεύει τη δράση συγκεκριμένων ατόμων σε βάρος μιας πολύ μεγαλύτερης κοινότητας.

«Δεν αποδεχόμαστε τον όρο “βία των εποίκων”. Εξήγησα το γιατί στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν μπορούν να χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ καταδικάζει τις εγκληματικές πράξεις και προχωρά σε συλλήψεις και απαγγελία κατηγοριών.

Για το σχέδιο E1, υποστήριξε ότι «σύμφωνα με τη Συμφωνία του Όσλο έχουμε πλήρες δικαίωμα να οικοδομήσουμε σε αυτή τη γη», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι εδώ και χρόνια υπάρχει ισχυρή αντίδραση στην οικοδόμηση στην περιοχή.

Αναφερόμενος στη Συρία, χαρακτήρισε την κατάσταση «λεπτή» και εξέφρασε ανησυχία για το κατά πόσον οι συριακές αρχές έχουν πλήρη έλεγχο της κατάστασης.

«Όσον αφορά τη Συρία, η κατάσταση είναι λεπτή. Από τη μία πλευρά, έχουμε πολλές δηλώσεις και έχουμε διάλογο με τους Σύρους. Αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε την αίσθηση ότι έχουν πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Και για εμάς αυτό είναι επικίνδυνο», ανέφερε, εξηγώντας ότι η ισραηλινή ανησυχία αφορά και την πιθανότητα ριζοσπαστικών στοιχείων να προσεγγίσουν τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Για το Ιράν, ο κ. Ντανόν υπογράμμισε τον στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ, τις οποίες χαρακτήρισε «ανώτερο εταίρο». «Είναι εκείνοι που ηγούνται των προσπαθειών και εμείς τους υποστηρίζουμε», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το Ισραήλ θα αντιδράσει άμεσα σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του. «Θα υπάρξει μία εξαίρεση. Εάν το Ισραήλ στοχοποιηθεί ή δεχθεί επίθεση, τότε θα απαντήσουμε αμέσως», δήλωσε.

Ο κ. Ντανόν υποστήριξε ακόμη ότι η πίεση που ασκείται στο Ιράν μπορεί να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση και ανέφερε ότι το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για όλα τα ενδεχόμενα.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε και απέναντι στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς τοποθετήθηκε για τη διαδικασία επιλογής του διαδόχου του. «Όλοι παρακολουθούμε την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα. Έχουμε πολύ υψηλές προσδοκίες, επειδή είμαστε πολύ απογοητευμένοι από τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα, τον Γκουτέρες», δήλωσε.

«Νομίζω ότι ο ΟΗΕ πρέπει να αλλάξει πορεία και να ξεκινήσει με την εμμονή εναντίον του Ισραήλ», πρόσθεσε, ενώ αναφερόμενος στην πορεία του Γκουτέρες τόνισε ότι «στην πρώτη θητεία του Γκουτέρες προσπάθησε να είναι αντικειμενικός, ενώ στη δεύτερη θητεία, ξέχασε τα πάντα».

Κλείνοντας, επιβεβαίωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης, αλλά θα παραμείνει μόνο για μία ημέρα και δεν θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον.

«Ο πρωθυπουργός θα έρθει να μιλήσει κατά την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου. Θα μείνει μόνο μια μέρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είναι προγραμματισμένο να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι και να επιστρέψει στο Ισραήλ το ίδιο βράδυ.

Ο κ. Ντανόν ανέφερε ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να αναφερθεί και στις Συμφωνίες του Αβραάμ. «Πιστεύω ότι μπορούμε να σκεφτούμε περισσότερες χώρες, παρά την κατάσταση, παρά τον πόλεμο στη Γάζα, που θα μπορούσαν να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο θα μιλήσει ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τις σχετικές επαφές, ανέφερε ότι «έχουμε συζητήσεις. Ορισμένες χώρες δεν βρίσκονται μόνο στην περιοχή, ορισμένες βρίσκονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν μπορώ να τις κατονομάσω».