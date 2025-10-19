Η μία από τις σορούς που επέστρεψε στο Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου η Χαμάς είναι ο όμηρος Ρόνεν Ένγκελ, όπως ανακοίνωσαν το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών και το Κιμπούτς Νιρ Οζ.

Το Φόρουμ Οικογενειών δηλώνει ότι «αγκαλιάζει την οικογένεια Ένγκελ», χαρακτηρίζοντας την επιστροφή «μια μορφή ανακούφισης για μια οικογένεια που ζούσε σε αγωνιώδη αβεβαιότητα και αμφιβολία για πάνω από δύο χρόνια».

*Message from the Families’ Headquarters for the Return of the hostages *: The families of the hostages and the returnees are currently embracing the Engel family whose beloved Ronen, z”l, was returned to Israel yesterday for a proper burial. Alongside the sadness and the… pic.twitter.com/xYDaFWPEff — Iris (@streetwize) October 19, 2025

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο 54χρονος Ρόνεν Ένγκελ, η σύζυγός του Καρίνα και οι κόρες τους Μίκα και Γιουβάλ απήχθησαν από το κιμπούτς Νιρ Οζ, όπου ζούσαν.

Τον επόμενο μήνα, η Καρίνα, η Μίκα και η Γιουβάλ απελευθερώθηκαν από τη Γάζα. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι ο Ρόνεν Ένγκελ είχε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της ομηρίας του.

Εκτός από τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του, ο Ρόνεν αφήνει πίσω τον γιο του, Τομ, ο οποίος δεν ήταν στο σπίτι εκείνο το Σαββατοκύριακο, καθώς επίσης αδέλφια και άλλους συγγενείς.

Ως γνωστόν το βράδυ του Σαββάτου (18/10), το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τις σορούς δύο ακόμη ομήρων που παραδόθηκαν από μαχητές της Χαμάς στη Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Ινστιτούτο ιατροδικαστικής Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Μετά την ταυτοποίηση της σορού του Ρόνεν Ένγκελ, εάν επιβεβαιωθεί ότι και η δεύτερη σορός ανήκει σε όμηρο, αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των σορών των νεκρών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα μειώνεται από 17 σε 16.

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Με πληροφορίες από το Times of Israel