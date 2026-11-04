Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης εισέρχονται οι θεσμοί στο Ισραήλ, καθώς η γενική εισαγγελέας της χώρας ζήτησε επίσημη ενημέρωση από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) αναφορικά με την πορεία των ελέγχων για φερόμενη εκλογική απάτη εις βάρος αραβικών κομμάτων, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει προσκομιστεί κανένα επιβαρυντικό στοιχείο.

«Σε ένα κράτος δικαίου, δεν είναι δυνατή η διενέργεια έρευνας σε βάρος πολιτών ή εκλεγμένων αντιπροσώπων χωρίς την ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων που να τη δικαιολογούν. Αν η Σιν Μπετ ή οποιαδήποτε άλλη αρχή διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την έναρξη έρευνας, καλείται να τα παρουσιάσει», ξεκαθάρισε η Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα μέσω δελτίου Τύπου που κοινοποίησε η εκπρόσωπός της.

Η παρέμβαση της γενικής εισαγγελέως εκδηλώθηκε στον απόηχο πληροφοριών που έφεραν τον επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας, Νταβίντ Ζίνι, πρόσωπο που συνδέεται στενά με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, να έχει ζητήσει την εξέταση ηγετικών στελεχών αραβικών παρατάξεων σχετικά με ενδεχόμενη αλλοίωση αποτελεσμάτων στις πρόσφατες κάλπες.

«Όποιος πρέπει να ανακριθεί, θα ανακριθεί. Αλλά κανένας δεν θα τεθεί υπό έρευνα ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων», επανέλαβε κατηγορηματικά η Μπαχαράβ-Μιάρα, καταλογίζοντας παράλληλα στη Σιν Μπετ ότι δεν έχει κοινοποιήσει το προανακριτικό υλικό στην αρμόδια «ειδική ερευνητική επιτροπή» η οποία τελεί υπό την άμεση εποπτεία της.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ, το οποίο επιτέθηκε ανοιχτά στη δικαστική λειτουργό κάνοντας λόγο για «παρακώλυση της έρευνας». Σε ανακοίνωσή του, ο κομματικός σχηματισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε: «Συνεχίζει να παρακωλύει την έρευνα και να συγκαλύπτει αυτήν τη σοβαρή υπόθεση χειραγώγησης της εκλογικής διαδικασίας από ξένους παράγοντες». Το Λικούντ πρόσθεσε μάλιστα σε οξύ τόνο: «Με την έμμεση υποστήριξη της Μπαχαράβ-Μιάρα, βλέπουμε τον Γκάντι Άιζενκοτ, τον Γιαΐρ Γκολάν και τους ηγέτες της συμμαχίας της αριστεράς να υποκινούν εξέγερση εναντίον των επικεφαλής των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας».

Άμεση ήταν και η απάντηση της ισραηλινής αντιπολίτευσης, με τον επικεφαλής του κεντρώου μπλοκ, Γκάντι Άιζενκοτ, να εξαπολύει βαριές κατηγορίες κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταγγέλλοντας ένα «πογκρόμ κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».