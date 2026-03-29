Η ισραηλινή αστυνομία δεν επέτρεψε το πρωί της Κυριακής των Βαΐων σε δύο ανώτερους καθολικούς αξιωματούχους να εισέλθουν στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών.

Το Υπουργείο ενημέρωσε ότι οι Αρχές θα συναντηθούν με τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, για την εξεύρεση λύσεων που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των πιστών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι οδηγίες ασφαλείας στην Παλαιά Πόλη συνδέονται άμεσα με τις επανειλημμένες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, που έχουν πλήξει περιοχές κοντά στον Ναό της Αναστάσεως, το τέμενος Αλ-Άκσα και το Δυτικό Τείχος.

«Για την προστασία των ζωών πιστών όλων των θρησκειών, έχουν εκδοθεί μέτρα προφύλαξης για όλους τους ιερούς χώρους και δεν επιτρέπονται μαζικές συγκεντρώσεις», προσθέτει το Υπουργείο.

Η ανακοίνωση σημειώνει ότι ο κίνδυνος ενός περιστατικού με μεγάλο αριθμό θυμάτων στην Παλαιά Πόλη είναι υψηλός, λόγω της πυκνής συγκέντρωσης του πληθυσμού και της δυσκολίας άμεσης ανάπτυξης δυνάμεων πρώτης επέμβασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Κατά τη συνάντηση με τον Πατριάρχη Πιτσαμπάλα, θα εξεταστούν τρόποι για την ομαλή διεξαγωγή των θρησκευτικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημόσια ασφάλεια.