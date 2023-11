Συγγενείς ομήρων, που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, αναχώρησαν σήμερα, Τρίτη 14 Νοεμβρίου, από το Τελ Αβίβ για μια πορεία πέντε ημερών μέχρι την Ιερουσαλήμ, ζητώντας «μια συμφωνία για τους ομήρους τώρα».

Η πορεία αυτή των 63 χιλιομέτρων θα περάσει από το κέντρο της χώρας και πρόκειται να οδηγήσει μέχρι το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπου οι συγγενείς θα απαιτήσουν απ’ αυτόν «την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», εξήγησε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Εξαφανισθέντων.

Η οργάνωση αυτή, η οποία δημιουργήθηκε μετά τις 7 Οκτωβρίου, όταν 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 240 απήχθησαν από το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, πολλαπλασιάζει τις εκδηλώσεις και τις ομιλίες για να διατηρήσει την πίεση επί της κυβέρνησης και την προσοχή των μέσων ενημέρωσης.

💥The families of Israeli hostages held in Gaza have begun a march from Tel Aviv to the prime minister’s office in Jerusalem pic.twitter.com/rpBMkwDhmh

— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) November 14, 2023

