Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ταυτοποιήθηκε λείψανο που τους παραδόθηκε από τη Χαμάς χθες Τρίτη και ανήκει στον ισραηλινοαμερικανό στρατιωτικό Ιτάι Τσεν, ο οποίος είχε απαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2023.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης από το ισραηλινό εθνικό ινστιτούτο ιατροδικαστικής, ο στρατός «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου που έπεσε σε μάχη, του λοχία Ιτάι Τσεν, ότι ο συγγενής της επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και ταυτοποιήθηκε», ανέφερε μέσω X το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Φωτογραφία: Times of Israel

Επιμέλεια: Α.Α.