Το Ισραήλ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων που διαθέτει βρίσκονται κοντά σε κρίσιμο επίπεδο, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν συνεχίζεται και οι επιθέσεις αυξάνουν την πίεση στα συστήματα αεράμυνας της χώρας.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Semafor, το Ισραήλ είχε ήδη εισέλθει στον τρέχοντα πόλεμο με μειωμένα αποθέματα αναχαιτιστικών, λόγω της έντονης χρήσης τους στη σύγκρουση με το Ιράν το περασμένο καλοκαίρι.

Το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας μεγάλου βεληνεκούς της χώρας βρίσκεται πλέον υπό σημαντική πίεση από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το CNN, το Ιράν φέρεται να εξοπλίζει ορισμένους από τους πυραύλους του με πυρομαχικά διασποράς, εξέλιξη που θα μπορούσε να επιταχύνει την εξάντληση των ισραηλινών αναχαιτιστικών.

Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον γνώριζε εδώ και μήνες τη μειωμένη διαθεσιμότητα των ισραηλινών αποθεμάτων.

«Ήταν κάτι που περιμέναμε και είχαμε προβλέψει», ανέφερε.

Ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ δεν αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα στα δικά τους αποθέματα αναχαιτιστικών συστημάτων. Ωστόσο, στο Πεντάγωνο υπάρχει ανησυχία ότι μια ευρύτερη στρατιωτική εμπλοκή με το Ιράν θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την κατανάλωση πυραυλικής άμυνας.

Παραμένει επίσης ασαφές εάν οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν ή να πωλήσουν επιπλέον αναχαιτιστικά στο Ισραήλ, κάτι που θα μπορούσε να επιβαρύνει τα αμερικανικά αποθέματα. Σε προηγούμενα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας προς το Τελ Αβίβ είχαν συμπεριληφθεί συστήματα πυραυλικής άμυνας.

«Έχουμε όλα όσα χρειάζονται για να προστατεύσουμε τις βάσεις μας, το προσωπικό μας στην περιοχή και τα συμφέροντά μας», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «αναζητά τρόπους να αντιμετωπίσει» την έλλειψη.

Παράλληλα, το Ισραήλ διαθέτει και άλλες επιλογές άμυνας απέναντι στους ιρανικούς πυραύλους, όπως τη χρήση μαχητικών αεροσκαφών. Ωστόσο, τα συστήματα αναχαίτισης παραμένουν από τα πιο αποτελεσματικά μέσα αντιμετώπισης επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς. Το σύστημα Iron Dome έχει σχεδιαστεί κυρίως για την αναχαίτιση πυραύλων μικρού βεληνεκούς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η χώρα διαθέτει «ουσιαστικά απεριόριστα» αποθέματα πυρομαχικών. Αναλυτές, ωστόσο, επισημαίνουν εδώ και χρόνια ότι τα αποθέματα είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα που θα επιθυμούσε το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, οι ΗΠΑ εκτόξευσαν περισσότερους από 150 αναχαιτιστές του συστήματος THAAD κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ιράν τον περασμένο Ιούνιο. Ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι αντιστοιχούσε περίπου στο ένα τέταρτο των τότε αμερικανικών αποθεμάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, τις πρώτες πέντε ημέρες της σύγκρουσης χρησιμοποιήθηκαν συστήματα Patriot αξίας περίπου 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τον Ιανουάριο, το Πεντάγωνο ξεκίνησε διαδικασίες για σημαντική αύξηση της παραγωγής των συστημάτων THAAD. Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει επαρκή αποθέματα τόσο των συγκεκριμένων συστημάτων όσο και μαχητικών αεροσκαφών και αναχαιτιστικών μεσαίου επιπέδου.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε στο Semafor ότι το υπουργείο «διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει οποιαδήποτε αποστολή στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο πρόεδρος».

Σε μεταγενέστερη δήλωση, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, υποστήριξε ότι τα αμερικανικά αποθέματα είναι «υπεραρκετά» για την επίτευξη των στόχων του Τραμπ εναντίον του Ιράν «και όχι μόνο».

«Τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων των αμερικανικών δυνάμεων μαζί με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις μιλούν από μόνα τους — οι ιρανικές επιθέσεις με drones έχουν μειωθεί κατά 95% και οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους κατά 90%», ανέφερε.

Πώληση βομβών χωρίς έγκριση Κογκρέσου

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την πώληση στο Ισραήλ 12.000 σωμάτων βομβών γενικής χρήσης BLU-110A/B, βάρους 1.000 λιβρών.

Η πώληση δεν θα χρειαστεί την έγκριση του Κογκρέσου, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ενεργοποίησε διαδικασία «έκτακτης ανάγκης», επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει «σύντομα» και τον περιέγραψε πρόσφατα ως μια «βραχυπρόθεσμη εκστρατεία». Ωστόσο, τόσο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ όσο και το Ιράν εμφανίζονται προετοιμασμένοι για μια πιο παρατεταμένη σύγκρουση.

«Θα διαρκέσει όσο χρειαστεί», δήλωσε ο Τραμπ το βράδυ της Παρασκευής όταν ρωτήθηκε για τη διάρκεια του πολέμου. «Έχουν αποδεκατιστεί. Η χώρα βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Όλα καταρρέουν».

Την ίδια ώρα, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του ιρανικού καθεστώτος δήλωσε στο CNN ότι η Τεχεράνη δεν βλέπει αυτή τη στιγμή περιθώριο διπλωματικής λύσης και εμφανίζεται έτοιμη για μια μακρά σύγκρουση.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, δήλωσε την Παρασκευή ότι «ολόκληρη η ικανότητα παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν έχει εξουδετερωθεί επιχειρησιακά».