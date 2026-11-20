Σε κρίσιμη καμπή εισέρχονται οι διεργασίες για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ. Ο επικεφαλής του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, δηλώνει αποφασισμένος να φέρει κυβερνητικό σχήμα προς έγκριση στην Κνεσέτ, ακόμη και αν αποτύχουν οι προσπάθειες εξασφάλισης ευρείας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Στον αντίποδα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος απώλεσε την πλειοψηφία του στις κάλπες της 27ης Οκτωβρίου, επαναφέρει επιτακτικά το αίτημα για κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Το τελεσίγραφο Άιζενκοτ και το στοίχημα της Κνεσέτ

Με ανάρτησή του την Παρασκευή, ο Γκάντι Άιζενκοτ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης ότι προτίθεται να προχωρήσει στη συγκρότηση κυβέρνησης ακόμη και χωρίς ευρύ συνασπισμό. Όπως σημείωσε, οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να συνεχίζονται επ’ αόριστον, ξεκαθαρίζοντας πως η κίνησή του δεν αποτελεί τακτικό ελιγμό.

«Σκοπεύω να συνεχίσω να προσπαθώ για μια σημαντική πρόοδο σε κάθε έναν από τους δρόμους που έχουμε μπροστά μας, προκειμένου να συγκροτήσουμε τον ευρύτερο δυνατό κυβερνητικό συνασπισμό», ανέφερε αρχικά, προσθέτοντας αμέσως μετά με αυστηρό τόνο:

«Όλα τα κόμματα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν σκοπεύω να χάσω χρόνο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι, την κατάλληλη στιγμή, θα φέρω μια νέα και καλή κυβέρνηση υπό την ηγεσία μου στην Κνεσέτ για έγκριση».

Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο η στάση του να συνιστά μοχλό πίεσης προς τους συνομιλητές του. «Δεν πρόκειται για απειλή για διαπραγματευτικούς σκοπούς. Είναι μια απόφαση που έλαβα έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης και του ρόλου που μου έχει ανατεθεί σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης», υπογράμμισε.

Το σενάριο κυβέρνησης μειοψηφίας και οι εσωτερικές αντιδράσεις

Το εναλλακτικό σχέδιο του Άιζενκοτ στηρίζεται στη δημιουργία κυβέρνησης μειοψηφίας από τα κόμματα που επιδιώκουν πολιτική αλλαγή, με καθοριστικό παράγοντα τη στάση των αραβικών κοινοβουλευτικών σχηματισμών.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, το αραβικό κόμμα Ra’am θα μπορούσε να παράσχει κοινοβουλευτική στήριξη χωρίς επίσημη συμμετοχή στον συνασπισμό ή υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας, ενώ η Κοινή Λίστα (Joint List) έχει ήδη διαμηνύσει ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο στην απομάκρυνση του Νετανιάχου.

Ωστόσο, το εγχείρημα προσκρούει στην άρνηση του ηγέτη του Yisrael Beiteinu, Αβίγκντορ Λίμπερμαν, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει ένα τέτοιο σχήμα.

Δίνοντας δραματικό τόνο στην παρέμβασή του, ο ηγέτης του Yashar κάλεσε τους βουλευτές να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στο ενδεχόμενο νέων εκλογών.

«Θα ήταν ανόητο να πιστεύουμε ότι έχουμε την πολυτέλεια να καθυστερούμε και να χάσουμε το παράθυρο ευκαιρίας που δημιουργήθηκε, ένα παράθυρο που δύσκολα θα ανοίξει ξανά», τόνισε. «Αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον του Ισραήλ, το δικό μας, των παιδιών μας και των εγγονιών μας. Αυτό που διακυβεύεται είναι η επιταγή να είμαστε άξιοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εάν οι προσπάθειες για ευρεία πλειοψηφία ναυαγήσουν, ο Άιζενκοτ προτίθεται να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής έκτακτης ανάγκης και να επιχειρήσει τη διεύρυνσή της πριν ή μετά την ορκωμοσία της.

«Όλα τα μέλη της Κνεσέτ θα πρέπει να υπακούσουν στη συνείδησή τους και να αποφασίσουν, εάν θα σχηματιστεί νέα κυβέρνηση ή εάν είναι διατεθειμένα να σύρουν το κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του σε νέες εκλογές, με τον Νετανιάχου να παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός», προειδοποίησε.

Το αγκάθι της στρατιωτικής θητείας και οι αιχμές κατά του Λικούντ

Καθοριστικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις παραμένει η στάση των υπερορθόδοξων κομμάτων, με αιχμή την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και το ειδικό καθεστώς απαλλαγής των σπουδαστών θρησκευτικών σχολών. Ο Άιζενκοτ ανέφερε ότι αναζητείται χρυσή τομή με βάση το σχέδιο του κόμματός του για «στρατιωτική θητεία για όλους».

«Βρίσκεται σε εξέλιξη σοβαρός διάλογος με τα υπερορθόδοξα κόμματα, με στόχο την εξεύρεση λύσεων και τύπων συμφωνίας που θα ενισχύσουν τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, θα ανταποκριθούν στις ανάγκες ασφαλείας και θα διατηρήσουν το καθεστώς των μελετητών της Τορά, όπως υποσχεθήκαμε κατά την προεκλογική εκστρατεία», δήλωσε, διευκρινίζοντας παράλληλα:

«Δεν πρόκειται για προσπάθεια να τετραγωνίσουμε τον κύκλο ή να υποστείλουμε τη σημαία στο ζήτημα της στρατιωτικής θητείας».

Την ίδια στιγμή, άσκησε έντονη κριτική στο κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταλογίζοντάς του έλλειψη ειλικρινούς διάθεσης για συνεργασία. «Σε ό,τι αφορά τις επαφές με το Λικούντ, από την πλευρά μας καταβάλλονται ειλικρινείς και πραγματικές προσπάθειες. Δυστυχώς, όμως, υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στη ρητορική και στις πράξεις, καθώς και στην πραγματική προθυμία του Λικούντ», σημείωσε.

Για τον ίδιο, η σύμπραξη δεν μπορεί να βασίζεται σε απλή μοιρασιά υπουργείων.

«Όπως έχω πει πολλές φορές, η ενότητα δεν είναι μια πολιτική διευθέτηση, αλλά έκφραση συνεργασίας και κοινών αξιών. Όποιος το αγνοεί αυτό, διαστρεβλώνει την αλήθεια και παραπλανά ένα κοινό που πραγματικά, με όλη του την καρδιά, θα ήθελε να δει ενότητα», ανέφερε, δηλώνοντας, ωστόσο, πρόθυμος για μια ύστατη προσπάθεια: «Σκοπεύω να δώσω σε αυτή την κατεύθυνση άλλη μία ευκαιρία. Πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε τα μέλη του Λικούντ να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων».

Η αντεπίθεση Νετανιάχου: «Υπευθυνότητα σημαίνει ενότητα»

Από τη δική του πλευρά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει στην ανάγκη συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής ενότητας, προβάλλοντας τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η χώρα. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι παρείχε σχετική ενημέρωση στους πολιτικούς του αντιπάλους.

«Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποίησα ενημερώσεις με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, Ναφτάλι Μπένετ και Αβίγκντορ Λίμπερμαν, σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε.

«Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Δεν πρόκειται για επικοινωνιακό τέχνασμα ούτε για υπερβολή. Τους έχουν παρουσιαστεί όλες οι σχετικές πληροφορίες και αυτό που χρειάζεται τώρα είναι υπευθυνότητα. Υπευθυνότητα σημαίνει ενότητα», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ενδεχομένου κυβέρνησης μειοψηφίας με αραβική στήριξη. «Είναι πραγματικά εκπληκτικό να εξετάζεται το ενδεχόμενο σχηματισμού μιας στενής κυβέρνησης που θα βασίζεται στις ψήφους υποστηρικτών της τρομοκρατίας, οι οποίοι επιδιώκουν την καταστροφή του εβραϊκού κράτους», δήλωσε, προσθέτοντας σε υψηλούς τόνους:

«Αυτό είναι ακατανόητο. Το λέω με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο: πρέπει να σταματήσει αμέσως».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, επανέλαβε το κάλεσμά του για άμεση σύμπραξη, προειδοποιώντας για τις συνέπειες της καθυστέρησης: «Υπευθυνότητα σημαίνει ενότητα. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει τώρα και κάθε ώρα που περιμένουμε είναι μία ώρα χαμένη. Η τύχη του Ισραήλ διακυβεύεται».