Την απόφασή του να θέσει τέλος στις δραστηριότητες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières – MSF) στη Λωρίδα της Γάζας, σήμερα (01/2), το Ισραήλ, επικαλούμενο την άρνηση της οργάνωσης, να παραδώσει τον πλήρη κατάλογο των Παλαιστινίων εργαζομένων της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Διασποράς, που είναι αρμόδιο για την καταχώριση των ανθρωπιστικών οργανώσεων, οι MSF δεν συμμορφώθηκαν με υποχρέωση που ισχύει για όλες τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα, το υπουργείο γνωστοποίησε ότι οι δραστηριότητες της οργάνωσης στον παλαιστινιακό θύλακα, θα τερματιστούν και ότι το προσωπικό της θα πρέπει να αποχωρήσει από τη Γάζα έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Humanitarian status is not immunity. Due diligence saves lives. Turns out Doctors Without Borders has something to hide. Rather than accepting transparency, meant to protect all parties, @MSF prefers to withdraw from Gaza. Given they employed terrorists we suppose this is… pic.twitter.com/gMwAKT4H3d — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) February 1, 2026

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να απαγορεύσει από την 1η Μαρτίου τη δράση 37 ανθρωπιστικών οργανώσεων στη Γάζα, μεταξύ των οποίων και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, λόγω της μη παροχής λεπτομερών πληροφοριών, για το παλαιστινιακό προσωπικό τους. Οι ισραηλινές Αρχές είχαν επίσης υποστηρίξει, ότι δύο εργαζόμενοι της οργάνωσης, διατηρούσαν σχέσεις με τη Χαμάς και με Τζιχαντιστές, κατηγορίες τις οποίες οι MSF έχουν απορρίψει κατηγορηματικά.

Σε νεότερη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Διασποράς, ανέφερε ότι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είχαν δεσμευθεί στις αρχές Ιανουαρίου, να παραδώσουν τον κατάλογο των εργαζομένων τους. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η οργάνωση δεν τήρησε τη δέσμευση αυτή και στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει στη διαδικασία καταχώρησης, παρά τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις της.

🚨 BREAKING: Israeli authorities have announced that Doctors Without Borders @MSF (Médecins Sans Frontières) must halt its operations in Gaza by February 28. pic.twitter.com/MN8emxRvnB — Gaza Notifications (@gazanotice) February 1, 2026



Από την πλευρά τους, οι MSF ανέφεραν σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή ότι είχαν αποδεχθεί, ως έκτακτο μέτρο, να παραδώσουν έναν μερικό κατάλογο με τα ονόματα Παλαιστινίων και ξένων εργαζομένων τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπήρχαν σαφείς εγγυήσεις για την ασφάλειά τους.

Η οργάνωση τόνισε ότι παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες διαλόγου, κατέστη σαφές τις τελευταίες ημέρες πως δεν ήταν δυνατή η επίτευξη συμφωνίας με τις ισραηλινές Αρχές για την παροχή των αναγκαίων εγγυήσεων. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισε να μην παραδώσει τον πλήρη κατάλογο του παλαιστινιακού και διεθνούς προσωπικού της.