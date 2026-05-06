Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, ορκίστηκε την Τετάρτη, 6 Μαΐου, από τον νότιο Λίβανο να διαλύσει τη Χεζμπολάχ και δήλωσε ότι ο στρατός είναι έτοιμος να εξαπολύσει μια νέα επίθεση εναντίον του Ιράν, αν χρειαστεί.

«Θα αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία για να διαλύσουμε περαιτέρω τη Χεζμπολάχ και να συνεχίσουμε να την αποδυναμώνουμε», δήλωσε ο Ζαμίρ, ο οποίος επισκέφτηκε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή της λιβανέζικης πόλης Χιάμ.

Ο στρατός βρίσκεται επίσης «σε ύψιστη ετοιμότητα για να επαναλάβει μια ισχυρή επιχείρηση» εναντίον του Ιράν, αν χρειαστεί, για να «αυξήσει τα επιτεύγματά μας και να αποδυναμώσει περαιτέρω το καθεστώς», πρόσθεσε.