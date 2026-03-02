Το ισραηλινό επίγειο σύστημα αεράμυνας με λέιζερ υψηλής ισχύος, Iron Beam, φέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε πόλεμο, αναχαιτίζοντας ρουκέτες της Χεζμπολάχ που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα από τον επίσημο λογαριασμό της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης του Ισραήλ (KAN) δείχνουν ρουκέτες της Χεζμπολάχ του Λιβάνου να αναχαιτίζονται, λόγω της δράσης του ισραηλινού αντιαεροπορικού όπλου. Αν αυτό επιβεβαιωθεί και από στρατιωτικές πηγές, τότε θα πρόκειται και επίσημα για την πρώτη χρήση αυτού του νέου συστήματος σε μάχη.

חיזבאללה מצטרף למערכה – ויורה לעבר ישראל לראשונה מאז הפסקת האש: יירוט הרקטה מלבנון בוצע באמצעות מערכת הלייזר “אור איתן”@rubih67 pic.twitter.com/PmtAqNptpA — כאן חדשות (@kann_news) March 2, 2026

Δείτε το βίντεο

Τι είναι το Iron Beam

Το Iron Beam είναι ένα επίγειο σύστημα λέιζερ υψηλής ισχύος, που αναπτύχθηκε από το Ισραήλ επί περισσότερο από μία δεκαετία και κηρύχθηκε πλήρως επιχειρησιακό, στα τέλη του 2025, έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση εναέριων απειλών, όπως UAV (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) και όλμων.

Χρησιμοποιώντας λέιζερ για υπερθέρμανση και εξουδετέρωση στόχων, το Iron Beam αναμένεται να είναι σημαντικά φθηνότερο στη λειτουργία σε σύγκριση με συστήματα που χρησιμοποιούν αναχαιτιστικούς πυραύλους.

Το σύστημα προσφέρει προστασία με χαμηλό κόστος έναντι των σύγχρονων απειλών. Μια βολή κοστίζει μόνο λίγα δολάρια σε ηλεκτρική ενέργεια, σε σύγκριση με τα δεκάδες χιλιάδες δολάρια που κοστίζει η εκτόξευση ενός πυραύλου αεράμυνας. Υπογραμμίζεται ότι το νέο αυτό όπλο δεν απαιτεί αναλώσιμα πυρομαχικά, δεν απαιτεί αποθήκευση και δεν μπορεί να εξαντληθεί το απόθεμά του.

Το Ισραήλ έθεσε επίσημα σε λειτουργία το πρώτο του σύστημα αεράμυνας με λέιζερ υψηλής ισχύος στα τέλη Δεκεμβρίου 2025 και ενσωματώθηκε στο πολυεπίπεδο δίκτυο αεράμυνας του Ισραήλ παράλληλα με τα συστήματα Iron Dome, David’s Sling και Arrow.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post