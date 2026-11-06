Τις κόκκινες γραμμές του για τον σχηματισμό ενός νέου κυβερνητικού συνασπισμού ξεκαθάρισε ο επικεφαλής του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ. Σε μια περίοδο εντόνων ζυμώσεων και με τον ηγέτη του Yisrael Beytenu, Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο σύμπραξης με τα υπερορθόδοξα κόμματα, ο Άιζενκοτ παρουσίασε τέσσερις αδιαπραγμάτευτους όρους για όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει στη νέα προσπάθεια, ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στην υποχρεωτική στράτευση για όλους τους Ισραηλινούς.

Σε μια μακροσκελή παρέμβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άιζενκοτ περιέγραψε τη χώρα ως ευρισκόμενη σε μια «πραγματική, απτή και επικίνδυνη κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Άσκησε, μάλιστα, δριμεία κριτική στη σημερινή κυβέρνηση, τονίζοντας ότι αποτελεί θεμελιώδη απειλή για την ισραηλινή δημοκρατία, τη στιγμή που τα ενεργά πολεμικά μέτωπα της χώρας εργαλειοποιούνται για πολιτικές και προσωπικές σκοπιμότητες, οδηγώντας το Ισραήλ σε ένα «επικίνδυνο διπλωματικό τσουνάμι».

Ο πυρήνας του συνασπισμού και οι προϋποθέσεις

Ο ηγέτης του Yashar επιβεβαίωσε ότι προωθεί άμεσα ένα σχέδιο για τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ανάγκης, η οποία θα στηρίζεται σε τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης: το δικό του Yashar (21 έδρες), το B’Yachad (12 έδρες), τους Δημοκράτες (8 έδρες) και το Yisrael Beytenu (7 έδρες). Οποιοδήποτε άλλο κόμμα ή βουλευτής θελήσει να ενταχθεί στην πορεία, οφείλει να αποδεχθεί τις εξής τέσσερις αρχές:

Την αναγνώριση του Κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού. Την πλήρη αποδοχή των αξιών της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Την καθιέρωση υποχρεωτικής θητείας (στρατιωτικής, εθνικής ή πολιτικής) για όλους τους πολίτες, με στόχο την ενίσχυση του ισραηλινού στρατού (IDF). Την αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης και τη δέσμευση για «εξάρθρωση» (dismantling) της στρατιωτικής και κυβερνητικής της δύναμης.

Το μήνυμα προς το Ra’am και το χάσμα με τον Νετανιάχου

Αξίζει να σημειωθεί η προσεκτική επιλογή των λέξεων στον τέταρτο όρο. Η χρήση της λέξης «εξάρθρωση» αντί για «καταστροφή» της Χαμάς φαίνεται να αφήνει ένα μικρό περιθώριο για διπλωματικές λύσεις αντί για αποκλειστικά στρατιωτικές. Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η λεπτή διαφοροποίηση θα μπορούσε να διευκολύνει την ενδεχόμενη στήριξη του αραβικού κόμματος Ra’am, παρότι τα κόμματα B’Yachad και Yisrael Beytenu παραμένουν κατηγορηματικά αντίθετα σε έναν τέτοιο συνασπισμό.

Πέρα από τη χάραξη πολιτικής, ο στόχος του Άιζενκοτ είναι διττός: να αποτραπεί μια νέα προσφυγή στις κάλπες και, κυρίως, να μπει τέλος στην παραμονή του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην εξουσία. Ο Άιζενκοτ κατηγόρησε ευθέως τον απερχόμενο πρωθυπουργό για τον τρόπο που χειρίζεται τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ, αλλά και για την προσπάθειά του να αμφισβητήσει την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος.

Η πολιτική απομόνωση του Νετανιάχου αποτυπώνεται πλέον και στους αριθμούς. Ο Άιζενκοτ έχει συγκεντρώσει την υποστήριξη 67 βουλευτών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ενώ ο Νετανιάχου περιορίζεται στους 46, έχοντας χάσει ακόμη και τη στήριξη των 7 βουλευτών του υπερορθόδοξου κόμματος «Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά» (UTJ).

Αναμονή για την εντολή και αυστηρές προειδοποιήσεις

Με τον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ να αναμένεται να του αναθέσει επίσημα την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης την ερχόμενη Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, ο Άιζενκοτ διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι έχει ήδη επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στο παρασκήνιο.

Απευθυνόμενος σε όλους τους Ισραηλινούς, «είτε με ψήφισαν, είτε όχι», δεσμεύτηκε να σταθεροποιήσει το καράβι, ενώ έκλεισε το μήνυμά του με μια σκληρή προειδοποίηση προς επίδοξους υπονομευτές: «Όποιος επιχειρήσει να σαμποτάρει τον σχηματισμό αυτής της κυβέρνησης για προσωπικούς λόγους, θα καταγραφεί στην ιστορία ως κάποιος που απέτυχε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για να σώσει το Ισραήλ σε ώρα ανάγκης. Μια τέτοια πράξη δεν θα συγχωρεθεί ποτέ».

Με πληροφορίες από το Times of Israel