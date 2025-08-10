Αψηφώντας την οργή μεγάλου μέρους του ισραηλινού λαού, τις προειδοποιήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας και τις αυξανόμενες διεθνείς πιέσεις, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προχωρά σε ένα νέο σχέδιο στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Λωρίδα της Γάζας, με μοναδικό, όπως φαίνεται, κερδισμένο τον ίδιο και την πολιτική επιβίωσή του.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ψήφισε υπέρ ακόμη μίας στρατιωτικής επεκτατικής επιχείρησης: την προτεινόμενη κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο Νετανιάχου για τη Γάζα

Το σχέδιο, που προωθήθηκε προσωπικά από τον Νετανιάχου, αποκαλύπτει, σύμφωνα με αναλυτές, περισσότερο τις εσωτερικές πολιτικές του σκοπιμότητες παρά μια μελετημένη στρατιωτική στρατηγική.

Υιοθετήθηκε παρά τις σφοδρές αντιρρήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας και τις σοβαρές προειδοποιήσεις ότι θα μπορούσε να επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση και να θέσει σε κίνδυνο τους περίπου 50 εναπομείναντες ομήρους στη Γάζα.

Η κλιμάκωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο σημαντικής φθοράς της διεθνούς στήριξης προς το Ισραήλ και μείωσης της εσωτερικής υποστήριξης για τη συνέχιση του πολέμου.

Παρ’ όλα αυτά, ο Νετανιάχου προώθησε το σχέδιο, καθώς του προσφέρει ένα ανομολόγητο πλεονέκτημα: περισσότερο χρόνο για να παλέψει για την πολιτική του επιβίωση.

Με τους σημερινούς του ακροδεξιούς εταίρους, αυτό σημαίνει παράταση του πολέμου.

Δεν ικανοποίησε ούτε την ακροδεξιά πτέρυγα

Κατ’ επανάληψη, οι σύμμαχοί του, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμοτριτς, έχουν μπλοκάρει ή ακυρώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, απειλώντας να ρίξουν την κυβέρνηση αν ο πόλεμος τελειώσει.

Ωστόσο, το σχέδιο του Νετανιάχου για πολιορκία της Πόλης της Γάζας υπολείπεται των απαιτήσεων των κυβερνητικών του εταίρων – ο Μπεν Γκβιρ και ο Σμοτριτς πιέζουν για πλήρη κατοχή του θύλακα ως πρώτο βήμα για την ανασύσταση των εβραϊκών εποικισμών στη Γάζα και, τελικά, την προσάρτησή της.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Πέμπτη, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ σκοπεύει να πάρει τον πλήρη έλεγχο όλης της Γάζας, σαν να είχε αποφασίσει την πλήρη κατοχή της.

Αντί γι’ αυτό, προώθησε ένα σταδιακό σχέδιο που επικεντρώνεται προς το παρόν μόνο στην Πόλη της Γάζας, χωρίς να καταλάβει τους παρακείμενους καταυλισμούς, όπου πιστεύεται ότι κρατούνται πολλοί από τους 20 υπόλοιπους Ισραηλινούς ομήρους.

Παράλληλα, έθεσε σκόπιμα μια χαλαρή προθεσμία για την έναρξη της επιχείρησης -δύο μήνες- αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει μια διπλωματική προσπάθεια για συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και εκεχειρίας που θα μπορούσε να ακυρώσει την επιχείρηση.

Οι δεξιοί του εταίροι είναι εξοργισμένοι, κατηγορώντας ότι το σχέδιο δεν είναι αρκετό και ότι μόνο η κλιμάκωση του πολέμου είναι αποδεκτή.

«Η πρόταση που προώθησε ο Νετανιάχου και εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο μπορεί να ακούγεται καλή, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς περισσότερα από τα ίδια. Αυτή η απόφαση δεν είναι ούτε ηθική, ούτε δεοντολογική, ούτε σιωνιστική», ανέφερε πηγή προσκείμενη στον Σμοτριτς.

Το νέο σχέδιο δεν ικανοποιεί ούτε τους εταίρους του, ούτε την στρατιωτική ηγεσία.

Στη δεκάωρη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, παρουσίασε την ξεκάθαρη αντίθεση του στρατού στο σχέδιο Νετανιάχου, προειδοποιώντας ότι μια νέα στρατιωτική εισβολή θα έθετε σε κίνδυνο τόσο τους ομήρους όσο και τους Ισραηλινούς στρατιώτες, ότι η Γάζα θα μετατρεπόταν σε «παγίδα» που θα εξουθένωνε περαιτέρω τις ήδη καταπονημένες δυνάμεις και ότι θα εμβάθυνε την ανθρωπιστική κρίση.

Αυτές οι ανησυχίες ευθυγραμμίζονται με την ευρύτερη κοινή γνώμη στο Ισραήλ.

Οργή λαού

Σύμφωνα με επαναλαμβανόμενες δημοσκοπήσεις, η πλειοψηφία των Ισραηλινών υποστηρίζει μια συμφωνία εκεχειρίας που θα έφερνε πίσω τους ομήρους και θα τερμάτιζε τον πόλεμο.

Το Σάββατο το βράδυ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις, ζητώντας συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και εκεχειρία πριν από την έναρξη της προγραμματισμένης επιχείρησης κατάληψης της Γάζας.

Οι οικογένειες των ομήρων κάλεσαν σε γενική απεργία, προειδοποιώντας ότι το σχέδιο σηματοδοτεί καμπανάκι θανάτου για τους αγαπημένους τους.

Οι κινητοποιήσεις, από τις μεγαλύτερες των τελευταίων μηνών, ήρθαν λίγες ημέρες μετά την απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου για κατάληψη της Πόλης της Γάζας, κόντρα στις προειδοποιήσεις από τη στρατιωτική ηγεσία, ότι η κίνηση θα έθετε σε κίνδυνο τους ομήρους, θα έθετε σε περιττό κίνδυνο τους στρατιώτες και θα επιδείνωνε την ανθρωπιστική κρίση.

«Μια κατακόκκινη σημαία κυματίζει πάνω από την απόφαση της κυβέρνησης να θυσιάσει τους αγαπημένους μας», ανέφερε το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων σε ανακοίνωσή του πριν τις συγκεντρώσεις.

«Καταλήξτε σε μια συνολική συμφωνία για τους ομήρους, σταματήστε τον πόλεμο, φέρτε πίσω τους αγαπημένους μας — ο χρόνος τους τελείωσε».

Το Φόρουμ, που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των οικογενειών, διοργάνωσε συγκεντρώσεις στο Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ, το Σαάρ Νεγκέβ και την Κιριάτ Γκατ, καθώς και μικρότερες σε δεκάδες άλλες περιοχές.

Μπροστά στην είσοδο του αρχηγείου του στρατού στο Τελ Αβίβ, ομιλητές κάλεσαν τους στρατιώτες να αρνηθούν να συμμετάσχουν στη διευρυμένη μάχη και κάλεσαν την αντιπολίτευση, καθώς και ηγεσίες επιχειρήσεων, συνδικάτων και πανεπιστημίων, να παραλύσουν τη χώρα με γενική απεργία.

Η μητέρα ενός εφέδρου αξιωματικού, δήλωσε στο πλήθος ότι οι στρατιώτες φθείρονται σωματικά και ψυχικά και στερούνται κατάλληλου αμυντικού εξοπλισμού.

Το σχέδιο κατάληψης «βάζει το Ισραήλ στον σίγουρο δρόμο ενός ατελείωτου πολέμου που θα προκαλέσει τον θάνατο των ομήρων, τον θάνατο εκατοντάδων στρατιωτών, την καταστροφή της εικόνας του Ισραήλ», είπε.

Αν και οι ομιλητές δεν ανέφεραν την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα ως λόγο άρνησης του σχεδίου, κάποιοι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που καλούσαν τους στρατιώτες να αρνηθούν να υπηρετήσουν και για αυτό τον λόγο.

Αλλού στο Τελ Αβίβ, αρκετές εκατοντάδες αριστεροί ακτιβιστές έκαναν σιωπηρή διαμαρτυρία, κρατώντας πινακίδες με φωτογραφίες Παλαιστίνιων παιδιών που σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό.

Αποκομμένος ο Νετανιάχου

Η παρούσα στάση του Νετανιάχου, αποκομμένη τόσο από τις συμβουλές της στρατιωτικής ηγεσίας όσο και από τη λαϊκή βούληση, φαίνεται να υπαγορεύεται από την ανάγκη διατήρησης της εξουσίας του.

Το σχέδιο κατάληψης της Γάζας τον φέρνει σε πρωτοφανή διεθνή απομόνωση.

Παρά την αμέριστη στήριξη που του παρείχε η κυβέρνηση Τραμπ στον πόλεμο, η αυξανόμενη πείνα και λιμοκτονία έχουν ήδη πλήξει την εικόνα του Ισραήλ, ενώ οι συνέπειες της τελευταίας απόφασης της κυβέρνησης ήταν άμεσες: η Γερμανία -ο δεύτερος σημαντικότερος στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ μετά τις ΗΠΑ- ανακοίνωσε την αναστολή ορισμένων στρατιωτικών εξαγωγών, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω υποβάθμιση των σχέσεων από άλλες χώρες της ΕΕ.

Ο Νετανιάχου προχωρά σε ένα σχέδιο που δεν ικανοποιεί κανέναν: ούτε τους διεθνείς συμμάχους του Ισραήλ, ούτε την ίδια του τη στρατιωτική ηγεσία, ούτε την κοινή γνώμη που θέλει τον τερματισμό του πολέμου, ούτε τους σκληροπυρηνικούς εταίρους του που θεωρούν ότι δεν πάει αρκετά μακριά.

Ο μόνος που εξυπηρετείται είναι ο ίδιος, κερδίζοντας χρόνο για να αποφύγει την αναπόφευκτη επιλογή ανάμεσα σε μια πραγματική εκεχειρία που θα μπορούσε να σώσει τους ομήρους ή σε μια πλήρη στρατιωτική κλιμάκωση που θα ικανοποιούσε την κυβέρνησή του.

Περισσότερο από στρατηγική κίνηση, πρόκειται για ακόμη έναν κλασικό ελιγμό Νετανιάχου με στόχο την παράταση του πολέμου, διαιωνίζοντας τον πόνο και την καταστροφή τόσο για τους κατοίκους της Γάζας όσο και για τους Ισραηλινούς ομήρους, μόνο και μόνο για τη δική του πολιτική επιβίωση.

Με πληροφορίες από Times of Israel