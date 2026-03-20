Toυλάχιστον 4.000 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία στο Ισραήλ από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Υγείας.

Τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν 150 νέες εισαγωγές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νοσηλειών σε 4.099. Από αυτούς, 80 παραμένουν σήμερα νοσηλευόμενοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, από τους 150 τραυματίες που εισήχθησαν το τελευταίο 24ωρο, δύο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, δύο σε μέτρια κατάσταση και 136 σε καλή κατάσταση. Επιπλέον, δέκα άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα για έντονο άγχος.

Οι αρχές είχαν ήδη αναφέρει ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης στην πόλη Κιριάτ Σμόνα την προηγούμενη ημέρα, σε ένα από τα περιστατικά που συνδέονται με την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Το υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι δεν προχώρησε σε αναλυτική καταγραφή των αιτίων όλων των τραυματισμών, σημειώνοντας ότι ορισμένοι ενδέχεται να προκλήθηκαν όχι άμεσα από πλήγματα πυραύλων ή ρουκετών, αλλά κατά την προσπάθεια των πολιτών να καταφύγουν σε καταφύγια.