Σύμφωνα με τον ενημερωμένο απολογισμό του Magen David Adom, τρία άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά, ως αποτέλεσμα των πυραυλικών επιθέσεων της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ σήμερα το βράδυ.

Στην περιοχή του Καρμιέλ, ένας 25χρονος μοτοσικλετιστής και μια 17χρονη κοπέλα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, αφού χτυπήθηκαν από θραύσματα, σύμφωνα με την MDA.

Η ρουκέτα της Χεζμπολάχ, εκτοξεύθηκε λίγο πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία του Τραμπ.

Στη Ναχαρίγια, η MDA αναφέρει ότι ένας 40χρονος άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από άλλη μια έκρηξη.

