Σε ένα νέο πολιτικό θρίλερ εισέρχεται το Ισραήλ, καθώς οι βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου δεν έδωσαν καθαρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία ούτε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ούτε στον βασικό αντίπαλό του, πρώην αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ.

Με σχεδόν το 90% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, η εικόνα παραμένει σταθερή: το δεξιό, ακροδεξιό και υπερορθόδοξο μπλοκ που στηρίζει τον Νετανιάχου προβλέπεται να καταλάβει 53 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ, ενώ τα εβραϊκά κόμματα του αντιπολιτευτικού μπλοκ υπό τον Άιζενκοτ βρίσκονται στις 48 έδρες.

Οι δύο αραβικοί συνδυασμοί φτάνουν συνολικά τις 19 έδρες, επίδοση ιστορικά υψηλή, δημιουργώντας μία πρωτοφανή αριθμητική στο ισραηλινό κοινοβούλιο. Για τον σχηματισμό κυβέρνησης απαιτούνται τουλάχιστον 61 έδρες.

Τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη οριστικά. Παραμένουν προς καταμέτρηση εκατοντάδες χιλιάδες ειδικά ψηφοδέλτια, μεταξύ άλλων στρατιωτικών, διπλωματών και κρατουμένων. Η τελική καταμέτρηση αναμένεται έως τις 30 Οκτωβρίου, ενώ τα επίσημα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν έως τις 4 Νοεμβρίου.

Ο Νετανιάχου έχασε την πλειοψηφία, όχι όμως και το παιχνίδι

Το αποτέλεσμα αποτελεί σαφές πλήγμα για τον κυβερνητικό συνασπισμό του Νετανιάχου, ο οποίος δεν καταφέρνει να διατηρήσει την πλειοψηφία των 61 εδρών.

Παράλληλα, όμως, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ παραμένει πολιτικά «ζωντανός».

Το Likud αναδεικνύεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβολές, σε μεγαλύτερο μεμονωμένο κόμμα και το μπλοκ του Νετανιάχου προηγείται αριθμητικά του εβραϊκού αντιπολιτευτικού συνασπισμού. Αυτό του επιτρέπει να διεκδικεί ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι απέχει οκτώ έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία.

Μετά την κάλπη, ο Νετανιάχου κάλεσε για τον σχηματισμό μιας «ισχυρής δεξιάς κυβέρνησης», παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα ως ευκαιρία να συνεχιστεί η πολιτική του σε θέματα ασφάλειας και ιδιαίτερα απέναντι στο Ιράν.

Άιζενκοτ: «Οι πολίτες ψήφισαν για αλλαγή»

Στην απέναντι πλευρά, ο Γκάντι Άιζενκοτ υποστηρίζει ότι το πραγματικό μήνυμα της κάλπης είναι διαφορετικό.

Ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού, ο οποίος ηγείται του κεντρώου Yashar, υποστήριξε ότι οι πολίτες απέρριψαν τη συνέχιση της σημερινής κυβέρνησης και κάλεσε τον Νετανιάχου να αποχωρήσει από την πολιτική ζωή.

Ο Άιζενκοτ έχει δηλώσει ότι θα επιχειρήσει να σχηματίσει μία νέα κυβέρνηση, με βασικές προτεραιότητες την καθολικότερη συμμετοχή στη στρατιωτική θητεία και μία διαφορετική διαχείριση του κράτους μετά από χρόνια πολιτικής και πολεμικής κρίσης.

Το πρόβλημά του είναι καθαρά αριθμητικό.

Ακόμη και με τις 48 έδρες των κομμάτων που θεωρούνται μέρος του βασικού αντιπολιτευτικού μπλοκ, απέχει πολύ από τις 61.

Και για να φτάσει εκεί, πιθανότατα θα χρειαστεί τη στήριξη τουλάχιστον ενός από τα αραβικά κόμματα.

Οι Άραβες ψηφοφόροι αλλάζουν τις ισορροπίες

Ίσως η σημαντικότερη έκπληξη των εκλογών να ήρθε από τους Άραβες πολίτες του Ισραήλ.

Η ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή τους οδήγησε τα αραβικά κόμματα σε συνολικά περίπου 19 έδρες, σχεδόν διπλασιάζοντας την εκπροσώπησή τους και μετατρέποντάς τα σε πιθανό ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων.

Ο επικεφαλής της Ra’am, Μανσούρ Αμπάς, έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ.

Διαφορετική είναι η στάση του επικεφαλής της Joint List, Γιούσεφ Τζαμπαρίν, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να στηρίξει από έξω μια κυβέρνηση που θα απομακρύνει τον Νετανιάχου, χωρίς όμως να συμμετάσχει σε αυτήν, λόγω διαφορών σε ζητήματα όπως η Γάζα και ο Λίβανος.

Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο παράδοξο της επόμενης ημέρας.

Ο Άιζενκοτ χρειάζεται πιθανότατα τις αραβικές ψήφους για να εκτοπίσει τον Νετανιάχου, όμως αρκετά από τα εβραϊκά κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν δεσμευτεί προεκλογικά ότι δεν θα σχηματίσουν κυβέρνηση με αραβικά κόμματα.

Ο παράγοντας Λίμπερμαν και το νέο εμπόδιο για τον Άιζενκοτ

Ιδιαίτερα κρίσιμος για την επόμενη ημέρα είναι και ο ρόλος του Αβίγκντορ Λίμπερμαν, επικεφαλής του δεξιού και κοσμικού Yisrael Beytenu, ο οποίος βρίσκεται στο αντι-Νετανιάχου στρατόπεδο, αλλά έχει θέσει αυστηρές «κόκκινες γραμμές» για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Ο Λίμπερμαν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε κυβέρνηση υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά ταυτόχρονα απορρίπτει και το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης μειοψηφίας που θα εξαρτάται από την εξωτερική στήριξη των αραβικών κομμάτων Ra’am και Joint List. Έχει επίσης αποκλείσει συνεργασία με τα υπερορθόδοξα Shas και United Torah Judaism, υποστηρίζοντας ότι επιθυμεί έναν συνασπισμό αποτελούμενο αποκλειστικά από κόμματα που ο ίδιος χαρακτηρίζει «σιωνιστικά».

Η στάση αυτή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην προσπάθεια του Γκάντι Άιζενκοτ να συγκεντρώσει τις 61 έδρες που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Παρότι τα αραβικά κόμματα διαθέτουν έναν αριθμό εδρών που θα μπορούσε αριθμητικά να επιτρέψει την ανατροπή του σημερινού κυβερνητικού μπλοκ, ο Λίμπερμαν αποκλείει ένα τέτοιο μοντέλο συνεργασίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Channel 12 που επικαλείται το Times of Israel, ο Λίμπερμαν έχει περιορίσει τις επαφές του με τους υπόλοιπους ηγέτες της αντιπολίτευσης και φέρεται να θεωρεί πιθανότερη λύση μία κυβέρνηση εθνικής ενότητας μεταξύ Άιζενκοτ και Νετανιάχου, παρά έναν συνασπισμό που θα στηρίζεται στις αραβικές παρατάξεις.

Η στάση του μετατρέπει τον Λίμπερμαν σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες των μετεκλογικών διαβουλεύσεων: βρίσκεται απέναντι στον Νετανιάχου, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει τις επιλογές της αντιπολίτευσης για τη δημιουργία μιας εναλλακτικής πλειοψηφίας.

Συμμετοχή 77,7% – Η μεγαλύτερη εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια

Οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν και από εξαιρετικά υψηλή συμμετοχή.

Περίπου 77,7% των ψηφοφόρων προσήλθε στις κάλπες, το υψηλότερο ποσοστό εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η κινητοποίηση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη στις αραβικές κοινότητες, κάτι που τελικά αποδείχθηκε αποφασιστικής σημασίας για τη νέα σύνθεση της Κνεσέτ.

Η εκλογική αναμέτρηση ήταν η πρώτη μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τους πολέμους που ακολούθησαν στη Γάζα, στον Λίβανο και με το Ιράν.

Έτσι, η κάλπη λειτούργησε αναπόφευκτα και ως δημοψήφισμα για την πολιτική διαχείριση της πιο ταραχώδους περιόδου στην πρόσφατη ιστορία του Ισραήλ.

Η 7η Οκτωβρίου στο επίκεντρο της κάλπης

Η επίθεση της Χαμάς και οι ευθύνες για τις τεράστιες αστοχίες ασφαλείας που προηγήθηκαν βρέθηκαν στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Ο Νετανιάχου προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον ηγέτη που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ και να αντιμετωπίσει τις απειλές στην περιοχή.

Οι αντίπαλοί του, αντιθέτως, επιχείρησαν να συνδέσουν την κυβέρνηση με την αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου και ζήτησαν ανεξάρτητη κρατική έρευνα για τις ευθύνες που οδήγησαν στην επίθεση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εισήλθε επίσης στην εκλογική μάχη ενώ συνεχίζεται η δίκη του για υποθέσεις διαφθοράς, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Η στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων

Ένα ακόμη από τα μεγάλα ζητήματα που δίχασαν τους ψηφοφόρους ήταν η στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων Εβραίων.

Μετά από χρόνια πολέμου και παρατεταμένης κινητοποίησης των εφέδρων, μεγάλο τμήμα της ισραηλινής κοινωνίας ζητά να καταργηθούν ή να περιοριστούν οι εξαιρέσεις από τη στράτευση που απολαμβάνουν οι υπερορθόδοξες κοινότητες.

Τα υπερορθόδοξα κόμματα, τα οποία αποτελούν παραδοσιακούς συμμάχους του Νετανιάχου, αντιτίθενται σε μία γενικευμένη υποχρεωτική στράτευση των σπουδαστών θρησκευτικών σχολών.

Το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται να αποτελέσει και ένα από τα μεγαλύτερα «παζάρια» στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο παράγοντας Τραμπ

Στην εκλογική μάχη παρενέβη ανοιχτά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τάχθηκε υπέρ του Νετανιάχου λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία.

Ο Νετανιάχου χρησιμοποίησε την υποστήριξη Τραμπ ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα της τελευταίας φάσης της εκστρατείας του, παρουσιάζοντας τη στενή σχέση τους ως κρίσιμο πλεονέκτημα για την αντιμετώπιση του Ιράν και την ασφάλεια του Ισραήλ.

Το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Ουάσιγκτον, καθώς η επόμενη ισραηλινή κυβέρνηση θα κληθεί να διαχειριστεί την αντιπαράθεση με το Ιράν, το μέλλον της Γάζας και τις σχέσεις του Ισραήλ με τις αραβικές χώρες.

Τα τρία σενάρια της επόμενης ημέρας

Με τους σημερινούς συσχετισμούς, τρία βασικά σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι.

Το πρώτο είναι ο Νετανιάχου να καταφέρει να προσελκύσει κόμματα ή βουλευτές εκτός του σημερινού μπλοκ του και να δημιουργήσει μία ευρύτερη κυβέρνηση. Στο πολιτικό παρασκήνιο συζητείται ακόμη και μία κυβέρνηση εθνικής ενότητας με συμμετοχή κεντρώων δυνάμεων.

Το δεύτερο είναι ο Άιζενκοτ να επιχειρήσει να δημιουργήσει κυβέρνηση αλλαγής με άμεση ή έμμεση στήριξη των αραβικών κομμάτων. Πρόκειται όμως για ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, καθώς θα απαιτούσε από ορισμένους συμμάχους του να εγκαταλείψουν προεκλογικές δεσμεύσεις.

Το τρίτο είναι το αδιέξοδο να παραταθεί και το Ισραήλ να οδηγηθεί εκ νέου σε εκλογές.

Τι συμβαίνει τώρα

Όταν ολοκληρωθούν και δημοσιευθούν τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τα κόμματα.

Στη συνέχεια θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πολιτικό που θεωρεί ότι διαθέτει τις περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσει πλειοψηφία.

Ο υποψήφιος μπορεί να έχει έως 42 ημέρες στη διάθεσή του για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Εάν αποτύχει, η εντολή μπορεί να περάσει σε άλλο πρόσωπο. Και εάν ούτε τότε βρεθεί πλειοψηφία, η χώρα μπορεί να οδηγηθεί ξανά στις κάλπες.

Μέχρι τότε, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός, κάτι που σημαίνει ότι, ακόμη και χωρίς καθαρή εκλογική νίκη, εξακολουθεί να βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής εξουσίας.

Κανείς δεν κέρδισε – Κανείς όμως δεν έχει χάσει ακόμη

Η κάλπη έστειλε ένα αντιφατικό μήνυμα.

Η απερχόμενη κυβέρνηση του Νετανιάχου έχασε την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία, όμως ο ίδιος δεν ηττήθηκε αρκετά ώστε να βγει από το παιχνίδι.

Ο Άιζενκοτ ενίσχυσε την αντιπολίτευση, αλλά δεν διαθέτει μόνος του τον δρόμο προς τις 61 έδρες.

Και τα αραβικά κόμματα, μετά από μία ιστορική εκλογική επίδοση, βρίσκονται ξαφνικά σε θέση να επηρεάσουν καθοριστικά το ποιος θα κυβερνήσει το Ισραήλ.

Η πραγματική μάχη, επομένως, δεν τελείωσε με το κλείσιμο της κάλπης.

Τώρα αρχίζει η δυσκολότερη φάση: οι διαπραγματεύσεις για τις 61 έδρες που θα κρίνουν εάν ο Νετανιάχου θα εξασφαλίσει ακόμη μία θητεία, εάν ο Άιζενκοτ θα καταφέρει να αλλάξει την πολιτική σελίδα ή εάν το Ισραήλ θα βρεθεί για ακόμη μία φορά μπροστά στο φάσμα μιας νέας εκλογικής αναμέτρησης.