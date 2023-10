Τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, εξαπέλυσε σήμερα, η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια ώρα κάτοικοι σε πόλεις στα νότια της χώρας αναφέρουν ότι ένοπλοι μαχητές περιφέρονταν στους δρόμους και πυροβολούσαν προς διάφορες κατευθύνσεις, στοχεύοντας περαστικούς και πολίτες που βρίσκονται στα σπίτια τους.

Στα social media κυκλοφορεί ένα βίντεο-σοκ, στο οποίο φαίνεται αυτοκίνητο να κινείται σε δρόμο και ξαφνικά δέχεται βροχή πυροβολισμών. Σύμφωνα με τις αναφορές στα social media, οι δράστες είναι μαχητές της Χαμάς. Δεκάδες σφαίρες πέφτουν στο παρμπρίζ.

Από τα πλάνα φαίνεται ότι οι σφαίρες πέτυχαν τον οδηγό του οχήματος, το οποίο συνέχισε ανεξέλεγκτο την πορεία του προτού πέσει πάνω σε άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

After entering Israel from Gaza, Palestinian terror group continue firing at any civilian they see.

This was clearly not an operation targeting the Israeli Army.

It’s more similar to the kind of terror attack that was executed in Mumbai in 2008, when 175 people were killed. pic.twitter.com/tVg6d6WdaG

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023