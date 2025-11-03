Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η Γιφάτ Τόμερ-Γερουσάλμι, μέχρι και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου κορυφαία νομική αξιωματούχος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για τη διαρροή ενός βίντεο που φέρεται να απεικονίζει την κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατούμενου σε στρατιωτική εγκατάσταση. Την αποκάλυψη έκανε η εφημερίδα Times of Israel.

Η Τόμερ-Γερουσάλμι είχε υποβάλει την παραίτησή της λίγες ώρες νωρίτερα, ενώ ερευνάται για παρακώλυση αστυνομικής έρευνας σχετικά με τη διαρροή. Στην επιστολή αποχώρησής της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φέρεται να παραδέχεται πως εκείνη ευθύνεται για τη δημοσιοποίηση του υλικού, υποστηρίζοντας ότι «επιδίωκε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία των στρατιωτικών θεσμών απέναντι σε ψευδείς κατηγορίες».

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και ο πρώην στρατιωτικός εισαγγελέας Ματάν Σολομός, ο οποίος ελέγχεται για πιθανή εμπλοκή στη διαρροή.

Το επίμαχο βίντεο, το οποίο καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2024 από κάμερα επιτήρησης στο στρατόπεδο κράτησης Σντέ Τεϊμάν, δείχνει ομάδα στρατιωτών να σχηματίζει «τείχος» με τις ασπίδες τους γύρω από έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο, κατηγορούμενο για συμμετοχή στη Χαμάς.

Ο φερόμενος ξυλοδαρμός δεν διακρίνεται καθαρά, ωστόσο το υλικό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο εσωτερικό του Ισραήλ και διεθνώς. Ο κρατούμενος μεταφέρθηκε αργότερα σε νοσοκομείο.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα για τη διαρροή από τη στρατιωτική εισαγγελία, ενώ σε πέντε έφεδρους στρατιώτες έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες για την κακοποίηση του κρατουμένου. Οι δικηγόροι τους απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί σεξουαλικής βίας.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε με έντονο τρόπο τη δημοσιοποίηση του βίντεο, την οποία χαρακτήρισε «ίσως τη σοβαρότερη επίθεση δημοσίων σχέσεων που έχει δεχθεί ποτέ το Ισραήλ». Τόνισε δε ότι θα πραγματοποιηθεί «ανεξάρτητη και αμερόληπτη» έρευνα για να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Times of Israel