Υπάρχουν ειδήσεις που δεν λείπουν επειδή δεν συνέβησαν, αλλά επειδή δεν επιτρέπεται να ειπωθούν.

Η υπόθεση της κόρης της ακροδεξιάς Ισραηλινής υπουργού Εθνικών Αποστολών Ορίτ Στρουκ, ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία: μια καταγγελία που κατατέθηκε, μια έρευνα που ξεκίνησε και μια δημόσια σιωπή που επιβλήθηκε σχεδόν ακαριαία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TRT World, η Σοσάνα Στρουκ κατήγγειλε δημόσια τους γονείς της για σεξουαλική κακοποίηση και δήλωσε ότι υπέβαλε επίσημη καταγγελία στις αρχές, αρχικά στην Ιταλία, ενώ η υπόθεση στη συνέχεια απασχόλησε και τις ισραηλινές αρχές.

Η καταγγελία δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ το δικαστήριο επέβαλε gag order (σ.σ. Απαγόρευση δημοσιεύσεων), περιορίζοντας την ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης.

Δείτε το βίντεο που είχε ανεβάσει σε social media η ίδια η Σοσάνα Στρουκ όπου καταγγέλει η ίδια την ενδοοικογενειακή κακοποίηση που είχε υποστεί επί σειρά ετών:

Τον Μάρτιο του 2026, η Σοσάνα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του International Business Times. Οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρως. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απαγόρευση δημοσιοποίησης, δημιουργεί ένα κενό πληροφόρησης που έχει πολλαπλασιάσει τις φήμες και τις ακραίες ερμηνείες της υπόθεσης.

Η 34χρονη Σοσάνα προχώρησε το 2025 σε επίσημη καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα της.

Η καταγγελία αυτή δεν έμεινε σε επίπεδο προσωπικής μαρτυρίας: σύμφωνα με διαθέσιμες αναφορές, έφτασε στις αρχές και αποτέλεσε αντικείμενο αστυνομικής διερεύνησης.

Η μητέρα της, Ορίτ Στρουκ, είναι εν ενεργεία πολιτικό πρόσωπο στο Ισραήλ — γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο βάρος και ευαισθησία στην υπόθεση.

Και κάπου εκεί, η πληροφορία «πάγωσε».

Δικαστική απαγόρευση δημοσιοποίησης (gag order) έβαλε φρένο σε κάθε ουσιαστική λεπτομέρεια.

Τα μεγάλα μέσα σίγησαν — όχι απαραίτητα από επιλογή, αλλά από υποχρέωση. Και όταν τα παραδοσιακά ΜΜΕ σωπαίνουν, το διαδίκτυο δεν κάνει πίσω. Αντιθέτως, επιταχύνει.

Το αποτέλεσμα ήταν προβλέψιμο: ένα κενό πληροφόρησης που γέμισε με όλο και πιο βαριές, όλο και πιο σκοτεινές αφηγήσεις.

Ισχυρισμοί για «τελετουργική κακοποίηση», εμπλοκή τρίτων και δίκτυα εξουσίας πολλαπλασιάστηκαν χωρίς διασταύρωση, αποκτώντας δυναμική μέσα από την επανάληψη — όχι την τεκμηρίωση.

Και μετά, ο θάνατος.

Τι μένει, λοιπόν, όταν αφαιρέσεις τον θόρυβο;

Μένει μια καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση που κατατέθηκε και ερευνήθηκε.

Μένει μια οικογένεια στο επίκεντρο — με τη μητέρα σε θέση εξουσίας.

Μένει ένας θάνατος που δεν έχει ακόμη φωτιστεί πλήρως.

Και μένει μια σιωπή που επιβλήθηκε θεσμικά.

Στο ενδιάμεσο, εκεί που κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια και πλήρης ενημέρωση, απλώνεται ένα κενό. Ένα κενό που γεμίζει είτε με αποσιώπηση είτε με υπερβολή.

Και ίσως αυτό είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης: όχι μόνο όσα καταγγέλλονται — αλλά όσα δεν μπορούμε να μάθουμε.