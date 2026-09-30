Υπουργός της κυβέρνησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου υπερασπίστηκε χθες Τρίτη τον πρόεδρο του κόμματος της γαλλικής ακροδεξιάς, του Εθνικού Συναγερμού (RN), τον Ζορντάν Μπαρντελά, που σύμφωνα με ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας είχε επιδοθεί σε αντισημιτικές τοποθετήσεις το 2013.

Ο Μπαρντελά «είναι μια από τις πιο καθαρές φωνές στην Ευρώπη εναντίον της Χαμάς», ανέφερε μέσω X ο Αμιχάι Τσικλί, υπουργός αρμόδιος για τη Διασπορά και τον αγώνα εναντίον του αντισημιτισμού, αναφερόμενος στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που εξαπέλυσε την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, που αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Two things I know about the paper smearing Jordan Bardella over words he allegedly wrote, at age 17. Its founder, Edwy Plenel, still ran that paper until 2024.

He stood with the men who murdered eleven Israeli athletes in Munich.

He wrote: “No revolutionary can dissociate… pic.twitter.com/iHrxbIdE49 — עמיחי שיקלי – Amichai Chikli (@AmichaiChikli) September 29, 2026

«Επισκέφθηκε την τοποθεσία του (φεστιβάλ μουσικής τέκνο) Νόβα και κοινότητες στον φάκελο της Γάζας. Συναντήθηκε με επιζήσαντες. Εκφράστηκε στην Ιερουσαλήμ εναντίον του αντισημιτισμού», συνέχισε.

Ο υπουργός της για πολλούς πιο δεξιάς κυβέρνησης στην ιστορία του Ισραήλ συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφία στην οποία εικονίζεται να σφίγγει το χέρι του Ζορντάν Μπαρντελά στον τόπο του φεστιβάλ Νόβα, στο σημείο της επίθεσης.

Το γαλλικό μέσο ενημέρωσης Mediapart δημοσίευσε προχθές Δευτέρα εκτενές ρεπορτάζ για αντισημιτικές δηλώσεις που φέρεται να είχε κάνει το 2013 ο Ζορντάν Μπαρντελά, το κόμμα του οποίου προηγείται στις προθέσεις ψήφου ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027 και θα μπορούσε κάλλιστα να ονομαστεί πρωθυπουργός εάν επικρατούσε η Μαρίν Λεπέν.

Ανάμεσα στις συνομιλίες του απαντώνται διάφορες αντισημιτικές τοποθετήσεις, όπως «ο Εβραίος πρέπει κυριαρχήσει (sic) σε άλλους λαούς, να τους συντρίψει και να τους κλέψει, ένας σιωνιστής είναι απαραιτήτως και βαθιά Εβραίος». Ή «τα σημαντικότερα υπουργεία ανατίθενται σε ανθρώπους για τους οποίους το Ισραήλ και τα συμφέροντα των τραπεζών υπερτερούν των γαλλικών συμφερόντων».

Ο ενδιαφερόμενος διέψευσε ότι είχε συντάξει τις επίμαχες τοποθετήσεις και ανήγγειλε μήνυση και αγωγή εναντίον του Mediapart για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο Τσικλί καταφέρθηκε επίσης εναντίον της διευθύντριας του μέσου ενημέρωσης, της Καρίν Φουτό, αναφέροντας ότι «αποκαλεί το Ισραήλ αποικιακό κράτος και θέλει (να του επιβληθούν) κυρώσεις για γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μπαρντελά διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στο εγχείρημα «αποδαιμονοποίησης» της γαλλικής ακροδεξιάς, μέρος της στρατηγικής του RN αφότου πήρε η Μαρίν Λεπέν τα ηνία του πρώην Εθνικού Μετώπου από τα χέρια του πατέρα της Ζαν-Μαρί Λεπέν, αρνητή του Ολοκαυτώματος που είχε καταδικαστεί επανειλημμένα.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP