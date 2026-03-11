Ο στρατός του Ισραήλ πλήττει για ακόμη μια φορά τη νότια συνοικία της Βηρυτού τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (11/3), όπως μετέδωσε λιβανικό μέσο ενημέρωσης, ενώ το ισραηλινό επιτελείο ανέφερε πως βάζει ξανά στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.
Footage shows an Israeli airstrike targeting a motorcycle in the southern suburbs of Beirut, in a possible targeted assassination.
The audio has been removed at the source’s request for security reasons. https://t.co/EciT4LDp6E pic.twitter.com/ntCakZTrrY
— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) March 10, 2026
Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI ανέφερε ότι «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε σφοδρή επιδρομή» στη νότια συνοικία της Βηρυτού, όπου η Χεζμπολά έχει μεγάλη επιρροή. Εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν στήλες καπνού να υψώνονται από τα σημεία που βομβαρδίστηκαν.
Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοινωθέν του μέσω Telegram, ότι άρχισε να διεξάγει αεροπορικά πλήγματα «εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ» στον τομέα αυτόν της Βηρυτού, παράλληλα με βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε στο Ιράν.
#Iran #Breaking #USA #Israel
The Dahiya in Beirut after the air force attack
Amazon ref link: https://t.co/DyUWYE16sU pic.twitter.com/LgzHFFtfgn
— BreakingNews World (@Breking911World) March 11, 2026